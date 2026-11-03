Страна, в которую влюбляются туристы: почему Марокко привлекает путешественников

Марокко привлекает путешественников / Коллаж 24 Канала
С наступлением холодных и пасмурных дней большинство туристов начинают выбирать для себя места, где еще можно насладиться теплом и солнцем. Но если отдых в Египте уже не привлекает, стоит обратить внимание на Марокко.
Марокко становится более доступным для туристов из Польши, пишет Interia Kobieta. Украинские путешественники часто отправляются в другие страны именно отсюда. К тому же этой зимой Ryanair и Wizz Air предлагают больше рейсов в эту страну, чем в прошлом году.
Сколько стоят билеты в Марокко?
Из Кракова запущено прямое сообщение со столицей – Рабатом, а весной добавится еще и Танжер. Новые рейсы облегчат самостоятельное планирование путешествий в Марокко, которое привлекает туристов историческими достопримечательностями, культурой и необычными пейзажами.
В ноябре билеты из Польши в Марокко стоят 3100 гривен. Перелет из Кракова в Рабат длится чуть более 4 часов. Билеты в Адагир можно найти по цене 3700–6500 гривен, а в Марракеш – примерно за 3800–4000 гривен.
Марракеш, Агадир или Рабат – какой город выбрать для зимнего отдыха?
По словам путешественников, страна настолько многогранна, что ее невозможно описать по одной туристической фотографии, поэтому лучше познакомиться с ней в разных местах.
Марракеш – идеально подойдет для путешественников, которые прилетают сюда впервые. Здесь есть исторический центр, медина с магазинами и рынками, исторические здания, изысканные внутренние дворики и марокканская архитектура со всех сторон. Марракеш можно исследовать пешком, без использования общественного транспорта или такси.
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Как выглядит Марракеш: смотрите видео
Агадир – это место подойдет тем, кто хочет больше океана, а не достопримечательностей. Курорт известен своим большим пляжем и приморской набережной. Соседний город Тагазут подойдет как для начинающих, так и для опытных серферов.
Рабат подойдет тем, кто интересуется архитектурой и историей. Среди важнейших достопримечательностей столицы – Касба Удайя, Башня Хасана и Мавзолей Мухаммеда V.
Что интересно, исторический центр Рабата внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По сравнению с Марракешем город не так переполнен туристами, поэтому его можно спокойнее осматривать и наслаждаться жизнью местных жителей.
Почему стоит ехать в Марокко зимой?
Зимний отпуск в Марокко имеет несколько иную атмосферу, чем летний. Летние дни в этой стране могут быть очень изнурительными, а вот зимой температура располагает к длительным прогулкам. В Марракеше днем тепло, но вечера могут быть прохладными.
Главное – выбрать город, исходя из того, что вас больше интересует. Марракеш – это идеальное место для тех, кто хочет исследовать марокканскую культуру и погрузиться в нее. Адагир подойдет тем, кто хочет отдыхать у океана и заниматься серфингом.
А вот Рабат позволит вам увидеть столицу с ее достопримечательностями и культурным наследием. Впрочем, при желании можно совместить несколько направлений.
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