Страна, в которую влюбляются туристы: почему Марокко привлекает путешественников

Adv

Марокко становится более доступным для туристов из Польши, пишет Interia Kobieta. Украинские путешественники часто отправляются в другие страны именно отсюда. К тому же этой зимой Ryanair и Wizz Air предлагают больше рейсов в эту страну, чем в прошлом году.

Сколько стоят билеты в Марокко?

Из Кракова запущено прямое сообщение со столицей – Рабатом, а весной добавится еще и Танжер. Новые рейсы облегчат самостоятельное планирование путешествий в Марокко, которое привлекает туристов историческими достопримечательностями, культурой и необычными пейзажами.

В ноябре билеты из Польши в Марокко стоят 3100 гривен. Перелет из Кракова в Рабат длится чуть более 4 часов. Билеты в Адагир можно найти по цене 3700–6500 гривен, а в Марракеш – примерно за 3800–4000 гривен.

Марракеш, Агадир или Рабат – какой город выбрать для зимнего отдыха?

По словам путешественников, страна настолько многогранна, что ее невозможно описать по одной туристической фотографии, поэтому лучше познакомиться с ней в разных местах.

Марракеш – идеально подойдет для путешественников, которые прилетают сюда впервые. Здесь есть исторический центр, медина с магазинами и рынками, исторические здания, изысканные внутренние дворики и марокканская архитектура со всех сторон. Марракеш можно исследовать пешком, без использования общественного транспорта или такси.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как выглядит Марракеш: смотрите видео

Агадир – это место подойдет тем, кто хочет больше океана, а не достопримечательностей. Курорт известен своим большим пляжем и приморской набережной. Соседний город Тагазут подойдет как для начинающих, так и для опытных серферов.

Рабат подойдет тем, кто интересуется архитектурой и историей. Среди важнейших достопримечательностей столицы – Касба Удайя, Башня Хасана и Мавзолей Мухаммеда V.

Что интересно, исторический центр Рабата внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По сравнению с Марракешем город не так переполнен туристами, поэтому его можно спокойнее осматривать и наслаждаться жизнью местных жителей.

Почему стоит ехать в Марокко зимой?

Зимний отпуск в Марокко имеет несколько иную атмосферу, чем летний. Летние дни в этой стране могут быть очень изнурительными, а вот зимой температура располагает к длительным прогулкам. В Марракеше днем тепло, но вечера могут быть прохладными.

Главное – выбрать город, исходя из того, что вас больше интересует. Марракеш – это идеальное место для тех, кто хочет исследовать марокканскую культуру и погрузиться в нее. Адагир подойдет тем, кто хочет отдыхать у океана и заниматься серфингом.

А вот Рабат позволит вам увидеть столицу с ее достопримечательностями и культурным наследием. Впрочем, при желании можно совместить несколько направлений.