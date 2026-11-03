Країна, у яку закохуються туристи: чому Марокко приваблює мандрівників

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Марокко стає доступнішим для туристів із Польщі, пише Interia Kobieta. Українські мандрівники часто відправляються в інші країни саме звідси. До того ж цієї зими Ryanair та Wizz Air пропонують більше рейсів до країни, ніж було торік.

Скільки коштують квитки до Марокко?

З Кракова запустили пряме сполучення зі столицею – Рабатом, а навесні додасться ще й Танжер. Нові рейси полегшать самостійне планування подорожей до Марокко, яке приваблює туристів історичними пам’ятками, культурою та незвичайними краєвидами.

У листопаді квитки з Польщі до Марокко коштують 3100 гривень. Переліт з Кракова до Рабата триває трохи більше 4 годин. Квитки до Агадіра можна знайти за 3700 – 6500 гривень, а до Марракеша – приблизно за 3800 – 4000 гривень.

Марракеш, Агадір чи Рабат – яке місто обрати для зимового відпочинку?

За словами мандрівників, країна настільки багатогранна, що її неможливо описати за одним туристичним фото, тому краще відчути в різних місцях.

Марракеш ідеально підійде для мандрівників, які прилітають сюди вперше. Тут є історичний центр, медіна з магазинами та ринками, історичні будівлі, внутрішні вишукані дворики й марокканська архітектура з усіх боків. Марракеш можна досліджувати пішки, без користування громадським транспортом чи таксі.

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Як виглядає Марракеш: дивіться відео

Агадір – ця локація вже підійде тим, хто хоче більше до океану, а не визначних пам’яток. Курорт відомий своїм великим пляжем і приморською набережною. Сусіднє місто Тагазут підійде для початківців чи досвідчених серферів.

Рабат підійде для тих, хто цікавиться архітектурою та історією. Серед найважливіших пам’яток столиці – Касба Удайя, Вежа Хасана та Мавзолей Мухаммеда V.

Що цікаво, історичний центр Рабата внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У порівнянні з Марракешем місто не так сильно наповнене туристами, тож його можна спокійніше розглядати й насолоджуватися життям мешканців.

Чому варто їхати в Марокко взимку?

Зимова відпустка в Марокко має дещо інший вайб, ніж літня. Літні дні можуть бути дуже виснажливими в цій країні, а от взимку температура сприяє тривалим прогулянкам. У Марракеші вдень тепло, але вечори можуть бути прохолодними.

Головне – вибрати місто, відштовхуючись від того, що вас більше цікавить. Марракеш – це ідеальне місце для тих, хто хоче досліджувати марокканську культуру й занурюватися в неї. Агадір підійде для тих, хто хоче відпочивати біля океану й займатися серфінгом.

А от Рабат вже дозволяє побачити столицю з її пам’ятками і культурами. Втім, можна за бажання поєднати кілька напрямків.