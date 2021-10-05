Экзотический Маврикий снова будет принимать иностранных туристов

Об открытии границ для туристов объявила островная страна Маврикий. Вакцинированным путешественникам позволят наслаждаться курортным отдыхом на острове.

Маврикий открылся для полностью вакцинированных посетителей. Однако тех, кто не получил прививку, тоже ждут.

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Маврикий смягчил правила въезда для туристов

С 1 октября полностью вакцинированным иностранцам не нужно проходить карантин на острове, но ПЦР-тесты, сделанные за 72 часа до въезда, еще будут требовать.

Первый нужно сдать перед поездкой, два других – по прибытии и на 5 день пребывания в стране.

Невакцинированных туристов тоже ждут на острове, однако, кроме тестов, им придется пройти 14-дневный карантин.

Решение о смягчении правил въезда приняли после успешной кампании вакцинации – 68% из 1,3 миллиона населения были полностью вакцинированы, а 89% получили хотя бы одну дозу.

Это повторное открытие неизбежно, потому что жизнь 100 000 семей зависит от туризма,

– заявил заместитель премьер-министра и министр туризма Стивен Обигаду.

По его словам, страна "хорошо подготовилась" к возвращению иностранных посетителей.

Первые самолеты туристов прибыли из Дубая, Парижа и Лондона в пятницу.

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