Маврикий открылся для полностью вакцинированных посетителей. Однако тех, кто не получил прививку, тоже ждут.

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Маврикий смягчил правила въезда для туристов

С 1 октября полностью вакцинированным иностранцам не нужно проходить карантин на острове, но ПЦР-тесты, сделанные за 72 часа до въезда, еще будут требовать.

Первый нужно сдать перед поездкой, два других – по прибытии и на 5 день пребывания в стране.

Невакцинированных туристов тоже ждут на острове, однако, кроме тестов, им придется пройти 14-дневный карантин.

Решение о смягчении правил въезда приняли после успешной кампании вакцинации – 68% из 1,3 миллиона населения были полностью вакцинированы, а 89% получили хотя бы одну дозу.

Это повторное открытие неизбежно, потому что жизнь 100 000 семей зависит от туризма,

– заявил заместитель премьер-министра и министр туризма Стивен Обигаду.

По его словам, страна "хорошо подготовилась" к возвращению иностранных посетителей.

Первые самолеты туристов прибыли из Дубая, Парижа и Лондона в пятницу.

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