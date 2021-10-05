Маврикій відкрився для повністю вакцинованих відвідувачів. Однак тих, хто не отримав щеплення, теж чекають.
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Маврикій пом'якшив правила в'їзду для туристів
З 1 жовтня повністю вакцинованим іноземцям не потрібно проходити карантин на острові, але ПЛР-тести, зроблені за 72 години до в'їзду, ще вимагатимуть.
Перший потрібно здати перед поїздкою, два інших – після прибуття і на 5 день перебування в країні.
Невакцинованих туристів теж чекають на острові, проте, крім тестів, їм доведеться пройти 14-денний карантин.
Рішення про пом'якшення правил в'їзду прийняли після успішної кампанії вакцинації – 68% із 1,3 мільйона населення були повністю вакциновані, а 89% отримали принаймні одну дозу.
Це повторне відкриття неминуче, тому що життя 100 000 сімей залежить від туризму,
– заявив заступник прем'єр-міністра і міністр туризму Стівен Обігаду.
За його словами, країна "добре підготувалася" до повернення іноземних відвідувачів.
Перші літаки туристів прибули з Дубая, Парижа і Лондона у п'ятницю.