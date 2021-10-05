Маврикій відкрився для повністю вакцинованих відвідувачів. Однак тих, хто не отримав щеплення, теж чекають.

Читайте також Балі відкриється для іноземців вже у жовтні: умови в'їзду

Маврикій пом'якшив правила в'їзду для туристів

З 1 жовтня повністю вакцинованим іноземцям не потрібно проходити карантин на острові, але ПЛР-тести, зроблені за 72 години до в'їзду, ще вимагатимуть.

Перший потрібно здати перед поїздкою, два інших – після прибуття і на 5 день перебування в країні.

Невакцинованих туристів теж чекають на острові, проте, крім тестів, їм доведеться пройти 14-денний карантин.

Рішення про пом'якшення правил в'їзду прийняли після успішної кампанії вакцинації – 68% із 1,3 мільйона населення були повністю вакциновані, а 89% отримали принаймні одну дозу.

Це повторне відкриття неминуче, тому що життя 100 000 сімей залежить від туризму,

– заявив заступник прем'єр-міністра і міністр туризму Стівен Обігаду.

За його словами, країна "добре підготувалася" до повернення іноземних відвідувачів.

Перші літаки туристів прибули з Дубая, Парижа і Лондона у п'ятницю.

COVID-19 на Маврикії: останні дані