Эксперты назвали самые безопасные города мира: кто возглавил рейтинг

С наступлением пандемии коронавируса города были вынуждены внимательнее относиться к охране здоровья и общей безопасности. Исследовательский отдел журнала the Economist, как и каждый год, провел индекс безопасности городов.

Один из критериев анализа – готовность к пандемии и смертность от COVID-19. Кто возглавил рейтинг от the Economist – читайте дальше!

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Названы самые безопасные города мира: рейтинг

Новый индекс безопасности городов, как уже отмечалось, содержит не только обычные показатели, например инфраструктура, цифровая жизнь, окружающая среда, но и реакцию на пандемию и уровень смертности от COVID-19.

Рейтинг составлялся на основе данных, которые подали эксперты по градостроительству, эпидемиологии, управлении рисками и устойчивому развитию.

Безопасность здоровья многих из списка была поставлена ​​под угрозу в течение последних 18 месяцев, поскольку пандемия охватила густонаселенные городские районы.

В странах, где взорвалась пандемия, в городах по разным причинам, кроме лучшего международного транспортного сообщения и тесной близости между жителями, в общем сначала показатели случаев росли быстрее, чем в окружающих сельских районах. Из-за этого увеличились начальные показатели смертности,

– говорится в отчете.

10 самых безопасных городов мира

Копенгаген Торонто Сингапур Сидней Токио Амстердам Веллингтон Гонконг (= 8) Мельбурн Стокгольм

Копенгаген занял первое место благодаря большому количеству парков, зеленых насаждений и водных путей, а также четким протоколам по COVID-19, доверии общественности к городским чиновникам и низкому уровню коррупции.

В отчете лорд-мэр Копенгагена Ларс Вайс высоко оценил результаты и заметил, что "Копенгаген также характеризуется большой социальной сплоченностью и относительно узким разрывом в уровне благосостояния".

Столица Дании вошла в шестерку лучших в каждой категории, кроме здравоохранения – опустилась до 26-го места.

Гонконг и Мельбурн набрали одинаковый результат, поэтому оба заняли восьмое место в рейтинге.