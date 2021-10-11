Один з критеріїв аналізу – готовність до пандемії та смертність від COVID-19. Хто очолив рейтинг від the Economist – читайте далі!
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Названо найбезпечніші міста світу: рейтинг
Новий індекс безпеки міст, як вже зазначалося, містить не лише звичайні показники, як-от інфраструктура, цифрове життя, навколишнє середовище, але й реакцію на пандемію та рівень смертності від COVID-19.
Рейтинг складався на основі даних, які подали експерти з містобудування, епідеміології, управління ризиками та сталого розвитку.
Безпека здоров'я багатьох зі списку була поставлена під загрозу впродовж останніх 18 місяців, оскільки пандемія охопила густонаселені міські райони.
У країнах, де вибухнула пандемія, у містах з різних причин, крім кращого міжнародного транспортного сполучення та тісної близькості між мешканцями, загалом спочатку показники випадків зростали швидше, ніж у навколишніх сільських районах. Через це збільшилися початкові показники смертності,
– йдеться у звіті.
10 найбезпечніших міст світу
- Копенгаген
- Торонто
- Сінгапур
- Сідней
- Токіо
- Амстердам
- Веллінгтон
- Гонконг
- (=8) Мельбурн
- Стокгольм
Копенгаген посів перше місце завдяки великій кількості парків, зелених насаджень та водних шляхів, а також чітким протоколам щодо COVID-19, довірі громадськості до міських чиновників та низькому рівню корупції.
У звіті лорд-мер Копенгагена Ларс Вайс високо оцінив результати й зауважив, що "Копенгаген також характеризується великою соціальною згуртованістю та відносно вузьким розривом в рівні добробуту".
Столиця Данії ввійшла в шістку найкращих у кожній категорії, крім охорони здоров'я – опустилася до 26-го місця.
Гонконг та Мельбурн набрали однаковий результат, тому обидва зайняли восьму сходинку у рейтингу.