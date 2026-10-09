Цены упали вдвое: эксперты назвали города, куда найвыгоднее лететь в 2027 году

Стоимость авиаперелета может составить большую часть бюджета путешествия. Опытные путешественники часто стараются сэкономить на перелете, выбирая для отпуска те направления, которые предлагают лучшие цены. Эксперты уже назвали 10 городов, куда будет выгоднее всего лететь в 2027 году.

Ресурс Skyscanner выяснил, на каких направлениях за последние годы произошло наибольшее падение цен на перелеты. В исследовании также учли стоимость проживания, чтобы составить рейтинг самых выгодных городов для путешествий в 2027 году.

Какие города признаны самыми выгодными для путешествий в 2027 году?

Рейтинг возглавил Бильбао в Испании, который является крупнейшим городом автономного сообщества Страна Басков на севере страны. Цены на авиабилеты в Бильбао за последний год упали на 66%, а стоимость проживания в отелях – на 63%.

В Бильбао туристов ждет идеальное сочетание футуристической архитектуры и старинной атмосферы. Символом города и самой популярной достопримечательностью является Музей Гуггенхайма. Это футуристическое здание на берегу реки спроектировал канадско-американский архитектор Фрэнк Гери.



Музей Гуггенхайма в Бильбао / Фото Aneta Angielczyk

Совершенно иная атмосфера царит в Старом городе Бильбао, где можно заблудиться в лабиринте средневековых улочек. При этом увидеть город с высоты можно, поднявшись на фуникулере на гору Арчанда. Отдельной причиной посетить Бильбао является гастрономия. Город славится своими пинчос – местной версией тапас – а также свежими морепродуктами.

Старый город Бильбао / Фото @vaso_chatzioglou

На втором месте в рейтинге самых выгодных городов для путешествий в 2027 году оказался польский Вроцлав, авиабилеты в который подешевели на 47%. Тройку лидеров замыкает всемирно известная столица виноделия – город Бордо на юго-западе Франции. В регионе насчитывается 14 тысяч производителей вина и более 117 тысяч гектаров виноградников. Ежегодно здесь производят около 700 миллионов бутылок вина. Поэтому снижение цен на перелет – отличный повод посетить этот винодельческий край.

Город Бордо во Франции / Фото Depositphotos

Что еще за города попали в рейтинг самых выгодных?

Цюрих, Швейцария – цены на авиабилеты упали на 33%.

Анкона, Италия – падение цен на 31%.

Родос, Греция – 22%.

Пула, Хорватия – 20%.

Каркассон, Франция – 20%.

Фес, Марокко – 19%.

Краби, Таиланд – 5%.

Планируя путешествия на 2027 год, стоит обратить внимание именно на эти направления. Помимо выгодных цен, они предлагают уникальную атмосферу, красивую архитектуру и вкусную кухню.