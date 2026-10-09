Ресурс Skyscanner з'ясував, на яких напрямках відбулося найбільше падіння цін на перельоти за останні роки. У дослідженні також врахували вартість проживання, аби сформувати рейтинг найвигідніший міст для подорожі у 2027 році.

Які міста визнали найвигіднішими для подорожі у 2027 році?

Рейтинг очолило Більбао в Іспанії, яке є найбільшим містом автономної спільноти Країна Басків на півночі країни. Ціни на авіаквитки до Більбао за останній рік впали на 66%, а вартість проживання у готелях – на 63%.

У Більбао на туристів чекає ідеальне поєднання футуристичної архітектури та старовинної атмосфери. Символ міста і найпопулярнішою локацією є Музей Гуггенхайма. Цю футуристичну будівлю на березі річки спроєктував канадсько-американський архітектор Френк Гері.



Музей Гуггенхайма в Більбао / Фото Aneta Angielczyk

Геть інша атмосфера панує у Старому місті Більбао, де можна загубитися у лабіринті середньовічних вулиць. Водночас побачити місто з висоти можна піднявшись фунікулером на гору Арчанда. Окремою причиною відвідати Більбоа, є гастрономія. Місто славиться своїми пінчос – місцевою версією тапас, – а також свіжими морепродуктами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Старе місто Більбао / Фото @vaso_chatzioglou

На другому місті у рейтингу найвигідніших міст для подорожі у 2027 році опинився польський Вроцлав, авіаквитки до якого знизилися у ціні на 47%. Трійку лідерів замикає всесвітньо відома столиця виноробства – місто Бордо на південному заході Франції. У регіоні є 14 тисяч виробників вина та понад 117 тисяч гектарів виноградників. Щороку тут виробляють близько 700 мільйонів пляшок вина. Тож зменшення ціни на переліт є чудовою нагодою відвідати цей виноробний край.

Місто Бордо у Франції / Фото Depositphotos

Які ще міста опинилися у рейтингу найвигідніших?

Цюрих, Швейцарія – ціни на перельоти впали на 33%.

Анкона, Італія – падіння цін на 31%.

Родос, Греція – 22%.

Пула, Хорватія – 20%.

Каркасон, Франція – 20%.

Фез, Марокко – 19%.

Крабі, Таїланд – 5%.

Плануючи подорожі на 2027 рік, варто придивитися саме до цих напрямків. Окрім вигідних цін, вони пропонують унікальну атмосферу, красиву архітектуру та смачну кухню.