Ресурс Skyscanner выяснил, на каких направлениях за последние годы произошло наибольшее падение цен на перелеты. В исследовании также учли стоимость проживания, чтобы составить рейтинг самых выгодных городов для путешествий в 2027 году.

Какие города признаны самыми выгодными для путешествий в 2027 году?

Рейтинг возглавил Бильбао в Испании, который является крупнейшим городом автономного сообщества Страна Басков на севере страны. Цены на авиабилеты в Бильбао за последний год упали на 66%, а стоимость проживания в отелях – на 63%.

В Бильбао туристов ждет идеальное сочетание футуристической архитектуры и старинной атмосферы. Символом города и самой популярной достопримечательностью является Музей Гуггенхайма. Это футуристическое здание на берегу реки спроектировал канадско-американский архитектор Фрэнк Гери.



Музей Гуггенхайма в Бильбао / Фото Aneta Angielczyk

Совершенно иная атмосфера царит в Старом городе Бильбао, где можно заблудиться в лабиринте средневековых улочек. При этом увидеть город с высоты можно, поднявшись на фуникулере на гору Арчанда. Отдельной причиной посетить Бильбао является гастрономия. Город славится своими пинчос – местной версией тапас – а также свежими морепродуктами.

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Старый город Бильбао / Фото @vaso_chatzioglou

На втором месте в рейтинге самых выгодных городов для путешествий в 2027 году оказался польский Вроцлав, авиабилеты в который подешевели на 47%. Тройку лидеров замыкает всемирно известная столица виноделия – город Бордо на юго-западе Франции. В регионе насчитывается 14 тысяч производителей вина и более 117 тысяч гектаров виноградников. Ежегодно здесь производят около 700 миллионов бутылок вина. Поэтому снижение цен на перелет – отличный повод посетить этот винодельческий край.

Город Бордо во Франции / Фото Depositphotos

Что еще за города попали в рейтинг самых выгодных?

Цюрих, Швейцария – цены на авиабилеты упали на 33%.

Анкона, Италия – падение цен на 31%.

Родос, Греция – 22%.

Пула, Хорватия – 20%.

Каркассон, Франция – 20%.

Фес, Марокко – 19%.

Краби, Таиланд – 5%.

Планируя путешествия на 2027 год, стоит обратить внимание именно на эти направления. Помимо выгодных цен, они предлагают уникальную атмосферу, красивую архитектуру и вкусную кухню.