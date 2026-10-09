Ресурс Skyscanner выяснил, на каких направлениях за последние годы произошло наибольшее падение цен на перелеты. В исследовании также учли стоимость проживания, чтобы составить рейтинг самых выгодных городов для путешествий в 2027 году.
Какие города признаны самыми выгодными для путешествий в 2027 году?
Рейтинг возглавил Бильбао в Испании, который является крупнейшим городом автономного сообщества Страна Басков на севере страны. Цены на авиабилеты в Бильбао за последний год упали на 66%, а стоимость проживания в отелях – на 63%.
В Бильбао туристов ждет идеальное сочетание футуристической архитектуры и старинной атмосферы. Символом города и самой популярной достопримечательностью является Музей Гуггенхайма. Это футуристическое здание на берегу реки спроектировал канадско-американский архитектор Фрэнк Гери.
Музей Гуггенхайма в Бильбао / Фото Aneta Angielczyk
Совершенно иная атмосфера царит в Старом городе Бильбао, где можно заблудиться в лабиринте средневековых улочек. При этом увидеть город с высоты можно, поднявшись на фуникулере на гору Арчанда. Отдельной причиной посетить Бильбао является гастрономия. Город славится своими пинчос – местной версией тапас – а также свежими морепродуктами.
Старый город Бильбао / Фото @vaso_chatzioglou
На втором месте в рейтинге самых выгодных городов для путешествий в 2027 году оказался польский Вроцлав, авиабилеты в который подешевели на 47%. Тройку лидеров замыкает всемирно известная столица виноделия – город Бордо на юго-западе Франции. В регионе насчитывается 14 тысяч производителей вина и более 117 тысяч гектаров виноградников. Ежегодно здесь производят около 700 миллионов бутылок вина. Поэтому снижение цен на перелет – отличный повод посетить этот винодельческий край.
Город Бордо во Франции / Фото Depositphotos
Что еще за города попали в рейтинг самых выгодных?
- Цюрих, Швейцария – цены на авиабилеты упали на 33%.
- Анкона, Италия – падение цен на 31%.
- Родос, Греция – 22%.
- Пула, Хорватия – 20%.
- Каркассон, Франция – 20%.
- Фес, Марокко – 19%.
- Краби, Таиланд – 5%.
Планируя путешествия на 2027 год, стоит обратить внимание именно на эти направления. Помимо выгодных цен, они предлагают уникальную атмосферу, красивую архитектуру и вкусную кухню.