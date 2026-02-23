Украинка отдала 3 тысяч долларов и ждет 2 года, чтобы увидеть эту уникальную пещеру

Не все путешествия можно оперативна спланировать – чтобы увидеть некоторые локации, надо ждать годами. Одним из таких мест является уникальная и самая большая пещера мира Шондонг. Доступ к ней ограничен – за год в пещеру впускают лишь тысячу человек, а желающих увидеть это место значительно больше.

Украинка, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @undati.nomad, давно мечтает увидеть Шондонг. За экспедицию в пещеру она заплатила 3 тысячи долларов.

Читайте также Здесь снимали "Буремный перевал": где посетить эти зрелищные локации из фильма

Почему увидеть Шондонг не так просто?

Украинка мечтала об экспедиции в Шондонг, поэтому еще в начале 2025 года забронировала ее. Однако свободных мест на 2026 год не было, поэтому она увидит пещеру только в 2027 году. При этом, из-за большого количества людей, которые хотят посетить это уникальное место, оплату в размере 3 тысячи долларов женщина осуществила сразу.

Сейчас путешественница ни о чем не жалеет и ждет своего времени, когда наконец сможет увидеть Шондонг.

К слову, чтобы принять участие в экспедиции только денег недостаточно. Поход длится несколько дней, а потому хорошая физическая форма обязательна. Недостаточно просто сказать, что вы ежедневно занимаетесь спортом – кураторы проверяют соцсети туристов, требуют спортивные сертификаты, опыт восхождения или другие доказательства занятий спортом. Они хотят быть полностью уверенными, что туристу под силу этот путь.

Украинка рассказала о бронировании экспедиции в Шондонг: видео

Обратите внимание! В Украине тоже есть уникальная пещера, которую признали самой длинной гипсовой пещерой мира. Она называется Оптимистическая, а расположена в Тернопольской области. Пещера образовалась 14 миллионов лет назад, имеет сложный лабиринт с подземными озерами и уникальными минеральными образованиями.

Что известно о пещере Шондонг?

Как пишет Indian Defence Review, пещера Шондонг имеет собственную экосистему – здесь есть джунгли, внутренние облака, река и собственный климат. Длина пещеры составляет более 5 километров, высота 200 метров, а ширина 150 метров. Шондонг настолько большая, что могла бы вместить целый квартал небоскребов.

На стенах пещеры есть окаменелые кораллы, что означает, что эта часть Вьетнама когда-то была погружена под древнее море. Уникальные условия внутри пещеры привели к эволюции эндемичных видов. Биологи установили здесь более 250 различных видов животных и растений.

Британские ученые наткнулись на пещеру в 2009 году, а для посетителей ее открыли в 2018 году. Вьетнамцы берегут Шондонг как зеницу ока и именно поэтому ограничивают количество людей, которые могут ее посетить.