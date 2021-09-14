Театрализованный маршрут придумали краеведы братья Павел и Алексей Белецкие. Авторской экскурсии уже 3 года.

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Такой нет даже в Одессе, которая по архитектуре и колориту очень похожа на Херсон.

Чем удивляет экскурсия "Херсонские дворики"

"Я реально горжусь тем, что почти каждый костюм – это реконструкция. Парни, девушки берут определенные предметы, костюмы на аукционах. Бывает, что можно найти военный китель 1946 года", – объяснил автор экскурсии Алексей Белецкий.

Театрализованная экскурсия в Херсоне / Фото агентства ХерсON

Роли в театрализованном проекте исполняют актеры-любители. Об истории рассказывают, взяв архивные данные и воспоминания старожилов.

Во время экскурсии туристам показывают колоритные херсонские дворы. Далее показывают исторические дома изнутри. В некоторых из них сохранились еще аутентичные лестницы и перила.

В гости к местным жителям

Во время путешествия по старому Херсону можно попасть в гости к его жителям. Например, Ирина свои квадратные метры на территории памятника архитектуры превратила в квартиру-музей. А еще – коллекционирует старые и дорогие куклы.



Во время экскурсии можно попасть в дома жителей города / Скриншот из видео 24 канала

Необычная экскурсия длится не менее двух часов. Но это время пролетает мигом.

Кроме "Херсонских двориков" команда креативных краеведов создала экскурсию про Херсон масонский, которая тоже пользуется большой популярностью.