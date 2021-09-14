Театралізований маршрут започаткували краєзнавці брати Павло та Олексій Білецькі. Авторській екскурсії вже 3 роки.

Цікаво Безлюдний острів, пустеля, рожеві озера: неймовірні місця Херсонщини для відпочинку

Такої немає навіть в Одесі, яка за архітектурою та колоритом дуже схожа на Херсон.

Чим дивує екскурсія "Херсонські дворики"

"Я реально пишаюся тим, що майже кожний костюм – це реконструкція. Хлопці, дівчата беруть певні предмети, костюми на аукціонах. Буває, що можна знайти військовий кітель 1946 року", – пояснив автор екскурсії Олексій Білецький.

Театралізована екскурсія у Херсоні / Фото агенції ХерсON

Ролі в театралізованому проєкті виконують актори-аматори. Про історію розповідають, взявши архівні дані та спогади старожилів.

Під час екскурсії туристам показують колоритні херсонські двори. Далі демонструють історичні будинки із середини. У деяких з них збереглися ще автентичні сходи і поруччя.

В гості до місцевих жителів

Під час мандрівки старим Херсоном можна потрапити в гості до його мешканців. Наприклад, пані Ірина свої квадратні метри на території пам'ятки архітектури перетворила на квартиру-музей. А ще – колекціонує старі та дорогі ляльки.



Під час екскурсії можна потрапити до домівок жителів міста / Скриншот з відео 24 каналу

Незвична екскурсія триває не менше 2 годин. Але цей час пролітає миттю.

Крім "Херсонських двориків" команда креативних краєзнавців створила екскурсію про Херсон масонський, який також користується неабиякою популярністю.