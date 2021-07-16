Однако с 21 июля на смотровую площадку смогут попасть только вакцинированы гости. На входе они должны предъявить европейские COVID-сертификаты.

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Что известно об открытии Эйфелевой башни

За период пандемии башню для туристов закрывали несколько раз. Последний – в октябре 2020 года.

Мы готовимся разбудить старую леди с элегантностью и заботой, поскольку она проспала 250 дней из-за режима самоизоляции,

– пояснил глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин.

Он добавил, что в течение 3 недель руководство башни проверяло лифты на безопасность, тестируя их без пассажиров. Чтобы вернуть памятник к работе, 350 сотрудников попросили прийти с вынужденного отпуска. Кстати, это закрытие оказалось самым длинным в истории памятника с 1945 года.

Ограничения ввели для туристов

Поскольку пандемия продолжается, то попасть на смотровую площадку можно только соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

Очевидно, что предъявление медицинского пропуска является небольшой дополнительной операционной сложностью, но оно не является непреодолимым,

– комментирует Жан-Франсуа Мартинс.

Также власти официально установили, что памятка будет работать с 50% наполненностью. То есть поток туристов не будет превышать 13 тысяч посетителей в день.