Японские автобусы из будущего: как выглядят идеальные места для ночных переездов

1 сентября 2021 , 21:40
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Willer Express

Японская фирма-перевозчик Willer Express специализируется на ночных пассажирских перевозках. Она специально переоборудовала автобусы, чтобы пассажиры чувствовали себя как дома.

Условия – очень комфортабельные, все детали продуманы и реализованы. В графике даже есть остановки каждые 2-3 часа для отдыха пассажиров.

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Идеальный автобус для ночных переездов

В Японии есть несколько удивительных ночных автобусов со специальными откидными сиденьями. С ними пассажиры получают значительно больше личного пространства: они рассчитаны  не только на миниатюрных путников, но и на высоких путешественников. На иллюстративных фото видно, что в этом автобусе пространства для ног даже больше, чем в самолете экономкласса.


Пространство между сиденьями в автобусе​ / Фото Willer Express

В ряду 3 места вместо 4, благодаря этому есть дополнительное пространство. Ширина одной кабинки – более 60 сантиметров.


Расположение мест​ / Фото Willer Express

Каждое место оборудовано:

  • раскладным сидением;
  • держателем для напитков;
  • розеткой;
  • откидным столиком;
  • зеркалом;
  • одеялом;
  • 2 различными подставками для ног.


Кресло откидывается на 155 градусов / Фото Willer Express

Такие персональные кабинки для сна есть в автобусах класса ReBorn. Они осуществляют переезды между Токио и рядом крупных городов. Но, и не удивляйтесь, если при входе в автобус вам выдадут бесплатные тапочки – здесь сделано все так, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Автор: Вікторія Андрєєва