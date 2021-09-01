Японские автобусы из будущего: как выглядят идеальные места для ночных переездов
Источник:Willer Express
Японская фирма-перевозчик Willer Express специализируется на ночных пассажирских перевозках. Она специально переоборудовала автобусы, чтобы пассажиры чувствовали себя как дома.
Условия – очень комфортабельные, все детали продуманы и реализованы. В графике даже есть остановки каждые 2-3 часа для отдыха пассажиров.
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Идеальный автобус для ночных переездов
В Японии есть несколько удивительных ночных автобусов со специальными откидными сиденьями. С ними пассажиры получают значительно больше личного пространства: они рассчитаны не только на миниатюрных путников, но и на высоких путешественников. На иллюстративных фото видно, что в этом автобусе пространства для ног даже больше, чем в самолете экономкласса.
Пространство между сиденьями в автобусе / Фото Willer Express
В ряду 3 места вместо 4, благодаря этому есть дополнительное пространство. Ширина одной кабинки – более 60 сантиметров.
Расположение мест / Фото Willer Express
Каждое место оборудовано:
- раскладным сидением;
- держателем для напитков;
- розеткой;
- откидным столиком;
- зеркалом;
- одеялом;
- 2 различными подставками для ног.
Кресло откидывается на 155 градусов / Фото Willer Express
Такие персональные кабинки для сна есть в автобусах класса ReBorn. Они осуществляют переезды между Токио и рядом крупных городов. Но, и не удивляйтесь, если при входе в автобус вам выдадут бесплатные тапочки – здесь сделано все так, чтобы вы чувствовали себя как дома.