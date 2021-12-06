Япония ужесточила условия въезда для иностранцев из ряда стран

Новый штамм коронавируса Омикрон активно распространяется по миру. Во вторник первый случай обнаружили и в Японии.

Это заставило власти страны отказать во въезде всем иностранцам.

Читайте также В Германии ужесточили правила для невакцинированных: что изменится

Япония добавила в список стран, в отношении иностранцев из которых будут применяться более строгие правила въезда, Индию, Грецию, Румынию и четыре штата США.

О расширении списка объявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в пятницу на пресс-конференции. В это время правительственная оперативная группа приняла это решение, поскольку количество инфицированных новым вариантом увеличивается по всему миру.

Так, путешественники из названых стран, а также американские штаты Колорадо, Гавайи, Миннесота и Нью-Йорк должны будут провести три дня с двухнедельного периода карантина в назначенных правительством учреждениях.

Ряд стран, включая Австрию, Эквадор и Францию, уже находятся в списке, а для десятков других стран распространяются более жесткие требования к самоизоляции – туристы остаются в назначенных правительством учреждениях в течение 10 дней.

COVID-19 в Японии: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 6 декабря 2021 года в Японии выявлено 1 727 828 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 18 364 летальных;

В то же время 1 708 638 человек побороли болезнь.

Первый случай Омикрон в Японии заставил страну отказать в повторном въезде всем иностранцам, включая резидентов с долгосрочными визами, недавно побывавшими в любой из 10 африканских стран, где наиболее распространен этот штамм.