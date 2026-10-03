В этой стране земля горит уже тысячи лет, и это не вулкан

Представьте себе холм, у подножия которого прямо из земли вырываются языки пламени. Огонь не угасает даже под дождем, а его история насчитывает тысячелетия. Это необычное природное явление можно увидеть в одной из стран Кавказа, которую не зря называют "страной вечного огня".

Огонь, вырывающийся прямо из-под земли, обычно ассоциируется с вулканами или масштабными природными катастрофами. Однако на самом деле для такого явления не всегда требуется вулканическая активность. Иногда причиной становятся залежи природного газа, который просачивается сквозь горные породы и воспламеняется при контакте с воздухом. Именно такое явление можно увидеть в Азербайджане. Подробнее расскажет 24 Канал.

Что это за огненное место в Азербайджане?

Главная природная особенность Азербайджана, о которой мы расскажем, – это Янар Даг (Yanar Dağ), что в переводе с азербайджанского означает "палающая гора". Она расположена в селе Мамедли на Апшеронском полуострове, примерно в 27 километрах от Баку.

На склоне невысокого холма можно увидеть уникальную картину: вдоль земли безперерывно горит стена пламени. Местами огонь поднимается на несколько метров, и поэтому кажется, что гора охвачена пожаром. Особенно эффектно это выглядит вечером, когда пламя контрастирует с темнотой.



Вечный огонь в Азербайджане / Фото Sputnik

Несмотря на впечатляющий вид, это не вулкан и не магическое явление. Под землей Апшеронского полуострова находятся значительные залежи природного газа. В результате геологических процессов газ просачивается через трещины в горных породах и выходит на поверхность. Когда он вступает в контакт с воздухом и воспламеняется, возникает постоянное пламя. Янар Даг является одним из самых известных примеров такого природного явления в регионе.

Интересно, что еще до распространения ислама земли Азербайджана были священным центром для зороастрийцев, которые приходили сюда поклониться вечному огню, горевшему из недр. О вечных огнях на этой территории писал еще знаменитый венецианский путешественник Марко Поло в 13 веке.

В советское время немало природных очагов вокруг Баку искусственно потушили ради промышленной добычи газа. Однако Яна -Даг удалось сохранить.

Сейчас его можно посетить во время поездки в Баку. Это территория государственного историко-культурного и природного заповедника, где обустроили музейный комплекс и выставочные пространства. Комплекс открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Посетителям важно соблюдать правила безопасности и не приближаться к огню за пределами обустроенных зон.