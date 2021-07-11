Израиль ввел обязательную самоизоляцию для туристов

11 июля 2021 , 18:21
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Источник:

Times of Israel

Израиль вернул требование карантина для туристов. Теперь те, что приезжают в Израиль, обязаны пойти на самоизоляцию.

Она продлится сутки. Как только человек получит отрицательный ПЦР-тест, сделанный по прибытии в Израиль, самоизоляция завершится.

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В то же время лица, которые возвращаются из 16 стран с высоким уровнем заболеваемости, должны самоизолироваться на 14 дней. При наличии двух отрицательных тестов на COVID-19 – 10 дней.

К странам с высоким уровнем заболеваемости относятся:

  • Объединенные Арабские Эмираты;\
  • Сейшельские Острова;
  • Эквадор;
  • Эфиопия;
  • Боливия;
  • Гватемала;
  • Гондурас;
  • Зимбабве;
  • Замбия;
  • Намибия;
  • Парагвай;
  • Чили;
  • Колумбия;
  • Коста-Рика;
  • Киргизия;
  • Тунис.

Туристов из других стран, в частности из Украины, ожидает лишь 24 часа изоляции.

Новые правила начнут действовать с 16 июля и будут касаться не только путешественников, но и израильских граждан.

По данным Worldometer, по состоянию на 11 июля 2021 года в Израиле обнаружено 846 083 случаи заражения коронавирусом, из них 6 438 летальных.

Отметим, ранее Израиль заявил, что будет штрафовать своих граждан за поездки в страны красного списка.

Автор: Марта Касіянчук