Израиль вновь ограничивает туризм: смогут хасиды приехать в Умань

Правительство Израиля объявил, что не будет открывать границы из-за риска ввоза нового штамма коронавируса. Кроме того, также рассмотрят и ограничения путешествий израильтян в ряд стран мира.

В настоящее время власти Израиля еще не решила вопрос о религиозного паломничества в Умань. Позволят хасидам попасть в Украину - зависит от уровня заболеваемости как в Израиле, так и в Украине.

Актуально Нестандартный кемпинг: 5 глемпингов, в которые стоит отправиться всей семьей на выходные

Почему Израиль снова закрылся

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш, высказал предположение, что в ближайшее время количество больных снова увеличится. Поэтому, чтобы обезопасить граждан, ведут ряд ограничений. Он просил отменить поездки за границу, из-за угрозы ввоза в Израиль новых, более опасных штаммов, вируса.

Дополнительно правительство рассматривает меры по ограничению поездок за границу. Они разрабатывают расширенный список запрещенных для посещения стран и планируют уменьшить количество авиарейсов.

Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству разрешить израильтянам посещать мероприятия в закрытых помещениях только привитым и переболевших, а также лицам, которые могут предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до мероприятия. Кстати, уже на этой неделе в аптеках должны появиться наборы для проверки на инфицирование коронавируса в домашних условиях.