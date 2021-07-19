Наразі влада Ізраїлю ще не вирішила питання щодо релігійного паломництва до Умані. Чи дозволять хасидам потрапити до України – залежить від рівня захворюваності як в Ізраїлі, так і в Україні.

Актуально Нестандартний кемпінг: 5 глемпінгів, в які найкраще вирушити всією сім'єю на вихідні

Чому Ізраїль знову закрився

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я професор Нахман Аш, висловив припущення, що найближчим часом кількість хворих знову збільшиться. Тому, аби убезпечити громадян, ведуть низку обмежень. Він просив скасувати поїздки за кордон, через загрозу ввезення в Ізраїль нових, більш небезпечних штамів, вірусу.

Додатково уряд розглядає заходи щодо обмежень поїздок за кордон. Вони розробляють розширений список заборонених для відвідування країн та планують зменшити кількість авіарейсів.

Міністерство охорони здоров'я рекомендуватиме уряду дозволити ізраїльтянам відвідувати заходи в закритих приміщеннях тільки щепленим і перехворілим, а також особам, які можуть пред'явити негативний ПЛР-тест, отриманий протягом 72 годин до заходу. До речі, вже цього тижня в аптеках повинні з'явитися набори для перевірки на інфікування коронавірусом в домашніх умовах.

Цікаво знати! За даними Worldometer, з початку пандемії в Ізраїлі було виявлено понад 851 тисяча хворих на COVID-19, 6 448 хворих померли. У країні повністю вакциновані близько 56% населення країни та близько 77% дорослого населення (старше 16 років).