Израиль открывается для невакцинированных: названа дата и условия

Власти Израиля приняли решение открыться для всех туристов. Это касается и иностранцев, не получивших прививку от COVID-19.

Новые правила вступят в силу с 1 марта. О плане ослабления некоторых ограничений объявили премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц.

Читайте также Бельгия существенно упростила правила въезда: что учесть туристам

Израиль откроется для невакцинированных туристов с 1 марта

Так, с 1 марта как для вакцинированных, так и для непривитых иностранных туристов въезд в страну возможен при условии прохождения двух отрицательных ПЦР-тестов – до вылета и по прилету в страну.

При этом возвращающимся израильтянам больше не нужно будет показывать отрицательный тест на COVID перед полетом домой. Кроме того, невакцинированных израильтян не будут больше отправлять на карантин, если по возвращению у них будет отрицательный результат теста.

Сообщения об изменении условий въезда появилось после того, как на минувшей неделе Министерство здравоохранения рекомендовало ослабить ограничения, поскольку пятая волна инфекций, вызванных вариантом "Омикрон", продолжает отступать.

Мы наблюдаем постоянное снижение данных о заболеваемости; поэтому пора постепенно открывать то, что мы первыми в мире закрыли,

– заявил Беннетт.

Он добавил, что страна должна открыться, чтобы сохранить доверие общественности и быть уверенной, что граждане Израиля выполняют директивы и решения правительства.

Ранее Минздрав рекомендовал въезжать в страну только невакцинированным туристам в возрасте до 12 лет и в сопровождении привитых родителей.

Отмечается, что в стране наблюдается постепенное падение количества больных коронавирусом. При этом премьер-министр Израиля объяснил, что "в случае появления нового штамма власти будут реагировать оперативно".

COVID-19 в Израиле: последние данные