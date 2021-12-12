Израиль продлил запрет на въезд для туристов: известны сроки

Израиль продлил запрет на въезд для иностранных туристов. Ограничения будут действовать еще как минимум десять дней, до 22 декабря.

Правительство страны приняло такое решение на фоне распространения нового штамма коронавируса "Omicron". По-прежнему приезжать в страну смогут только граждане и резиденты.

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Израиль продлил запрет на въезд для туристов

Так, в заявлении премьер-министра Израиля Нефтали Беннета и министра здравоохранения Ницана Горовица указано, что ограничения на прибытие иностранцев в израильский международный аэропорт Бен-Гурион будут действовать как минимум до 22 декабря.

Согласно требованиям, все израильтяне, которые возвращаются из-за границы, должны самоизолироваться, пока не получат подтверждения отрицательного ПЦР-теста. В то же время прибывающие из стран с высоким риском обязаны отправиться на карантин в определенный государством отель до получения отрицательного результата теста.

Отмечается, что в ближайшие дни могут быть введены дополнительные ограничения и стимулы к вакцинации.

Как известно, в настоящее время Израиль обнаружил по меньшей мере 21 случай заражения вариантом "Omicron".

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