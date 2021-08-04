Это связано с резким увеличением количества больных COVID-19. По предварительной информации ограничения будут действовать как минимум 2 недели.

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Изоляция Пхукета: детали

Иностранные путешественники, прибывающие на остров находиться в изоляции. Эта провинция не будет сочетание с другими в период с 3 по 16 августа. То есть жители других районов Таиланда не смогут путешествовать в Пхукет. Но он будет открыть для вакцинированных туристов. Так власти страны хотят обезопасить иностранцев и сдержать новую волну COVID-19.

Дополнительно: чтобы сдержать распространение пандемии, закроют большинство предприятий на острове. Это будет касаться тех бизнесов, чья деятельность имеет высокий риск заражения работников на COVID-19.

Исключение сделали только для сотрудников экстренных служб, людей, которые сопровождают медицинские грузы, тех, кто привозит продукты питания и предметы первой необходимости, государственных служащих.

Обратите внимание! В течение последней недели в Таиланде ежедневно регистрируют более 17 тысяч больных в день. А общее количество случаев приближается к 700 тысячам.