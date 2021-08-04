Це пов'язано з різким збільшенням кількості хворих на COVID-19. За попередньою інформацією обмеження діятимуть щонайменше 2 тижні.

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Ізоляція Пхукету: деталі

Іноземні мандрівники, які прибувають на острів перебуватимуть в ізоляції. Ця провінція не матиме сполучення з іншими в період з 3 по 16 серпня. Тобто жителі інших районів Таїланду не зможуть подорожувати в Пхукет. Але він буде відкрити для вакцинованих туристів. Так влада країни хоче убезпечити іноземців і стримати нову хвилю COVID-19.

Додатково: щоб стримати розповсюдження пандемії, закриють більшість підприємств на острові. Це стосуватиметься тих бізнесів, чия діяльність має високий ризик зараження працівників на COVID-19.

Виняток зробили тільки для співробітників екстрених служб, людей, які супроводжують медичні вантажі, тих, хто привозить продукти харчування та предмети першої необхідності, державних службовців.

Зверніть увагу! Впродовж останнього тижня у Таїланді щоденно реєструють понад 17 тисяч хворих щодня. А загальна кількість випадків наближається до 700 тисяч.