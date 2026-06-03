О таком вы точно не слышали: местная жительница рассказала, как можно экономить в Италии

Италия имеет репутацию страны, где отпуск легко может влететь в копеечку. Большинство туристов переплачивают, даже не подозревая об этом. Впрочем, местные жители знают немало способов тратить меньше, не отказываясь от комфортного отдыха.

Журналистка из Италии Бенедетта Геддо поделилась с Lonely Planet полезными советами, которые помогут туристам сэкономить деньги в этой стране.

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Как сэкономить во время отпуска в Италии?

1. Посещайте бесплатные пляжи. Почти половина итальянского побережья приватизирована элитными пляжными клубами, доступ в которые стоит около 160 евро в день. Однако в стране есть немало бесплатных пляжей, где можно расстелить свое полотенце или взять в аренду шезлонг. Итальянка советует туристам спрашивать о лучших бесплатных пляжах на рецепции отеля или у владельцев апартаментов, в которых они живут.

2. Ходите пешком. Итальянцы обычно всегда ходят пешком, а такси пользуются только в редких случаях, когда куда-то спешат. Почему бы вам не перенять опыт местных и при этом хорошо сэкономить? Кроме того, длинные прогулки позволяют увидеть больше нетипичных мест, которые лучше передают дух страны.

3. Не заезжайте на автомобиле в исторический центр. Прежде чем планировать поездку в Колизей или любое другое туристическое место в Италии, ознакомьтесь с зонами ограниченного движения (Zona a Traffico Limitato). Эти зоны преимущественно распространяются на все туристические районы, а это значит, что парковка и вообще доступ проезда для нерезидентов запрещен. Нарушителям грозит штраф.

Значительно проще в таком случае пользоваться общественным транспортом. Во-первых, это дешевле, а, во-вторых, удобнее, потому что можно подъехать ближе к месту назначения, а не оставлять авто неизвестно где и идти пешком после того, как час искали паркоместо.

4. Хотите в туалет – закажите кофе. Общественные туалеты в Италии преимущественно платные, поэтому местные считают, что лучше зайти в ближайшую кофейню, заказать кофе и воспользоваться туалетом уже бесплатно.

5. Пейте кофе за баром, а не столиком. Туристы об этом обычно не знают, но если вы сядете попить кофе за отдельный столик в заведении, то вам начислят дополнительную плату. Особенно это касается заведений в туристических местах или тех, которые имеют летние террасы. Если вы пришли просто выпить кофе, то присядьте за бар – тогда не придется платить дополнительные деньги за сервис.

Как выгоднее заказывать в заведениях Италии / Фото Depositphotos

Чего никогда нельзя делать в Италии?

Украинка, которая живет в Италии, дала совет туристам и рассказала, чего нельзя делать в этой стране. По ее словам, здесь никогда не стоит хамить местным. Если в ресторане что-то напутали или блюдо оказалось невкусным, то вам обязательно пойдут на встречу, если вы будете оставаться вежливым. Итальянцы ненавидят хамство, а потому не будут терпеть пренебрежительное отношение.

Украинка также развеяла популярный миф о том, что в Италии невозможно заказать капучино во второй половине дня. На самом деле это совсем не так. Итальянцы не пьют кофе после обеда, потому что считают, что это вредит пищеварению, но туристам, которые готовы платить деньги, с радостью его приготовят.