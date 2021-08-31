Италия разрешила въезд вакцинированным украинским туристам с тестом без карантина

Италия является одним из самых популярных направлений среди туристов. На протяжении пандемии страна почти все время была закрыта, но уже сейчас понемногу открывает свои границы для иностранных путешественников.

В частности, правительство Италии изменило правила въезда из стран категории D. К ним относится и Украина.

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С 31 июля 2021 года Италия разрешила въезд гражданам Украины при условии наличия отрицательного ПЦР-теста, но с обязательной самоизоляцией в течение пяти дней и повторным тестированием на коронавирус.

Новые условия въезда в Италию

Туристы, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D, при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:

Вакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form на сайте https://app.euplf.eu/. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

на сайте https://app.euplf.eu/. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде; предъявить сертификат или EU Green Pass, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации.

Вакцины, которые признает Италия:

Comirnaty / Pfizer/BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson.

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Пока неизвестно, будет ли Италия признавать украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия".

Невакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form на сайте https://app.euplf.eu/. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

на сайте https://app.euplf.eu/. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде; предоставить негативный результат ПЦР или экспресс-теста , сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;

, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда; отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.

Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.

Новые условия действуют до 25 октября 2021 года.

По данным Worldometer , по состоянию на 31 августа 2021 года в Италии обнаружены 4 534 499 случаев заражения коронавирусом, из них 129 146 летальных.

Напомним, с 6 августа в Италии действует запрет на посещение ряда общественных заведений без "зеленого пропуска". Если выявят нарушения, то наказание ждет не только посетителя, но и владельца заведения. Несколько штрафов уже наложили.