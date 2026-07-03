На ВДНХ вернули к жизни исторический фонтан: как изменилось пространство рядом с Терапевтическим садом

В Киеве появляется все больше мест, которые обретают вторую жизнь. На этот раз обновление коснулось локации, которая долгое время оставалась без должного внимания, но теперь вновь станет местом для отдыха и неспешных прогулок.

На ВДНХ восстановили исторический фонтан, расположенный рядом с Терапевтическим садом, сообщает ВДНХ на своей странице в Facebook. После реставрации территория вновь станет оживленным общественным пространством для отдыха, сохранив отдельные элементы своего первоначального облика.

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Что изменилось после реставрации фонтана?

До запустения здесь было место для отдыха и танцевальная площадка. Теперь, благодаря восстановлению фонтана, территория вновь станет местом, где люди смогут проводить время. В ходе работ обновили техническую часть фонтана: заменили насос, форсунки и лайнер. При этом гранитный борт чаши оставили без изменений, чтобы сохранить связь с первоначальным обликом сооружения.

Как выглядит фонтан / фото ВДНХ

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Кроме того, фонтан получил теплую подсветку, которая будет выделять его в вечернее время. Изменения коснулись и прилегающей территории. Здесь обустроили полноценную рекреационную зону со скамейками со спинками для отдыха. Как отмечают на ВДНХ, обновленное пространство продолжает философию расположенного рядом Терапевтического сада – помогает замедлить темп и восстановить силы благодаря контакту с природой.

Адрес локации: смотрите на картах.