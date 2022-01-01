Исследователи определили 15 самых красивых локаций в мире: список

Существует множество списков самых красивых мест в мире, но обычно все они субъективны. Туристическая компания Kuoni из Великобритании решила исправить эту ошибку.

Исследователи компании решили проанализировать самые известные локации, отбросив человеческий фактор. Для этого они предложили участникам просмотреть серию 50 изображений с самыми известными достопримечательностями мира. Движения глаз участников отслеживались с помощью технологии искусственного интеллекта, фиксируя, какие изображения вызывали наибольший интерес и восхищение.

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Вот что выявило исследование

В 5 самых красивых локаций мира попали:

Озеро Пейто, Канада

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Ледниковая вода, наполняющая озеро делает это место привлекательным для туристов, выбирающих пешие маршруты.

Остров Мейера, Мальдивы

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

До этого сказочного места добраться можно только на лодке. Здесь расположен лишь один курорт с пляжем и виллами. Вода здесь невероятно чистая, а песок – белый, так что не удивительно, что это место привлекло внимание участников эксперимента.

Юрское побережье, Великобритания

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Всемирное наследие с великолепными видами на Ла-Манш. Вдоль побережья раскинулось множество скал, а также одна из самых знаменитых достопримечательностей Англии – Дердл-Дор.

Йосемити, национальный парк в Калифорнии

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Национальный парк известен гигантскими секвойями, водопадами и гранитными скалами.

Озеро Текапо, Новая Зеландия

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Озеро Текапо питается за счет таяния снега из Южных Альп, что придает воде характерный бирюзовый оттенок.

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