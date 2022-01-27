Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж: цены
27 января 2022 , 18:34Читати новину українською
Источник:lowcost
Испанский лоукостер Vueling предлагает февральские перелеты от 17 евро. Предложение распространяется на новое направление из Киева в Париж (Орли).
В стоимость входит ручная кладь размером 40х30х20 сантиметров. Билеты предлагают на весь февраль, включая День Валентина.
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Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж
Рейсы будут выполняться самолетами Airbus A320 из аэропорта Киев (Борисполь) в аэропорт Париж (Орли). Авиаперевозчик планирует перелеты каждый вторник и воскресенье.
Условия распродажи:
- продлится до 28 января включительно;
- скидка распространяется на рейсы с 1 по 28 февраля;
- распространяется распродажа билетов в тарифе Basic.
Пример бронирования
Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж / Фото lowcost