Испанию атакуют черные крысы: власти страны призвали туристов проявить бдительность

Власти Испании предупредили местных жителей и туристов о нашествии черных крыс. Опасный вид грызунов является переносчиком потенциально смертельных заболеваний, в частности, лептоспироза, бубонной чумы и хантавируса.

Власти города пообещали принять немедленные меры, чтобы сделать невозможным дальнейшее размножение крыс.

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Национальная ассоциация охраны окружающей среды Испании Anecpla отметила, что крысы могут заражать как людей, так и домашних животных.

Чтобы остановить распространение опасных грызунов, власти начали просветительскую деятельность, а также призвали местных жителей и туристов не кормить голубей, бездомных собак и кошек. Кроме того, на улицах и дорогах общего использования усилится контроль за мусором. Эксперты отмечают, что остатки пищи способствуют размножению крыс, поэтому эти простые меры ускорят борьбу с потенциальной опасностью.

Грызуны зафиксированы в Вальядолиде и Мадриде / Фото Pexels

Это уже не первая атака грызунов, зафиксированная в Испании. Однако Национальная ассоциация охраны окружающей среды добавляет, что раньше они специализировались на борьбе с канализационными крысами.

В случае с черными крысами мы сталкиваемся с особями, которые перемещаются в садах и зеленых зонах, вблизи школ и детских площадок, с интенсивным движением людей и домашних животных, что значительно усложняет борьбу с ними,

– рассказал президент Anecpla Серджио Монж.

Он добавляет, что популяция черных крыс заметно увеличилась за последние 2 года. Больше всего от грызунов страдают историко-культурный центр Вальядолид и столица Испании – Мадрид.

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Если в 2019 году в Мадриде было обнаружено и контролировалось десять вспышек болезней, связанных с распространением крыс, то в этом году в столице их было обнаружено уже 35,

– заявила сотрудница Департамента здравоохранения Мадрида Хосе Мария Камара.

Ветеринары также обращают внимание, что заразится после укуса черной крысы могут кошки и собаки. Поэтому туристам, которые планируют отдых в Испании и хотят взять с собой домашнего питомца, необходимо позаботиться о наличии прививки от бактерий Leptospira у своего четырехлапого друга.