Воспалительная Ибица или потрясающая Барселона: какие локации Испании стоит увидеть

Испания подарила миру не только фламенко и корриду, сангрию и гаспачо. Далеко за пределы страны разлетелась слава про невероятные архитектурные творения Гауди и поразительные сюрреалистические полотна Сальвадора Дали. Узнайте больше о самых популярных курортах Испании, достопримечательностях, особенностях погоды и культуре этой страны в нашей статье!

Общая информация

Королевство Испания является одним из крупнейших государств Европы. Оно занимает практически весь Пиренейский полуостров, а также включает в себя: Балеарские и Питиузские острова в Средиземном море и Канарские в Атлантическом океане. Общая площадь территорий королевства составляет около 504,8 тысяч квадратных километров. Столицей Испании является Мадрид.

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Испания омывается водами Средиземного моря и Атлантического океана. При этом с запада она разделяет границу с Португалией, с северо-востока – с Францией и Андоррой, а с юга – с Гибралтаром.

Испания / Фото cms.enjourney

После Швейцарии Испания считается наиболее высокогорным государством в Европе. Это и неудивительно: плоскогорья и горы занимают 90% от ее территории. Например, плоскогорье Месета занимает почти половину государства.

Испанское побережье богато на: утесы, дюны, длинные пляжи, покрытые галькой или песком. Часть Галисийского побережья напоминает фиорды Норвегии, а Атлантическое побережье (северная сторона) изобилует мысами (преимущественно известняковыми), маленькими пещерами. Побережье Средиземноморья заполнено гостиницами и пляжами, но все же на нем остались места с лагунами, пустынными болтами (например, Кото Докана).

Интересные факты об Испании:

Современное название España, которое впервые было дано королевству финикийцами (España), а затем карфагенянами (Ispania), в переводе звучит как "земля кроликов". Греки же придумали этому полуострову иное название – "Земля заходящего солнца" или Hesperia. А жители Африки дали Испании название Iberia, что в переводе – "Земля рек". Hispania – современное название королевства было придумано римлянами. До конца 15 века Испания была разбита на несколько королевств, каждое из которых имело свою культуру и язык общения. После заключения брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского – монархов-католиков Кастилии и Арагона, была основана Испанская империя. На испанском языке говорят примерно 437 миллионов человек. Это второй язык в мире по популярности. На территории самой Испании распространено несколько диалектов: астурийский, каталонский, арагонский, галисийский, окситанский и баскский. Во главе королевства Испания с 1713 года стоят монархи династии Бурбонов. По количеству исторических объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, Испания входит в первую тройку стран, уступая Италии и Китаю. В королевстве находятся культурные, архитектурные и исторические достопримечательности в количестве 44 объектов. В Мадриде расположен ресторан Restaurante Botín (Каса Ботин) – первый ресторан в мире, который функционирует с 1725 года. Испанский гимн, хоть и имеет слова, но исполняется только в музыкальной версии на всех мероприятиях. Это связано с разделением Испании на автономии, которые так и не пришли к единому мнению по поводу слов. У испанцев на первом месте стоят семейные ценности. Поэтому количество разводящихся пар составляет не более 17%, и только 5% детей воспитывается в неполных семьях. В Испании существует традиция иметь двойную фамилию: одну по матери и вторую по отцу. В Новогоднюю ночь испанцы съедают 12 виноградин под бой курантов, веря, что тогда удача будет их спутником весь год.

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Курорты Испании

Во всем мире Испания славится своими курортами:

Остров Ибица известен своими дискотеками и вечеринками. Принято считать, что это идеальное место отдыха молодежи. И это так! Здесь расположены многочисленные клубы, в которых проводят шоу диджеи с мировым именем. Но и для желающих отдохнуть от "городской суеты" есть уединенные курорты с чистыми пляжами и хорошими условиями проживания. Также это исторический центр со своими неповторимыми достопримечательностями.

Майорка. Это один из солнечных островов Балеарского архипелага. Молодежь едет в Ареналь, где кипит клубная жизнь. Для отдыха с детьми идеально подходит Кола-д’Ор, который славится своими уютными бухтами. На острове, кроме лежания на пляже, можно найти себе занятие по нраву (дайвинг, скалолазание).

Менорка. Эта местность имеет второе название "Остров огней и ветров", поскольку не раз на обрывистых берегах можно увидеть странные огоньки. Это один из самых дорогих курортов Испании. Территория острова – биосферный заповедник. Это идеальное и спокойное место, где нет назойливых гидов.

Тенерифе. Это наибольший остров Канарских островов. Тут можно найти развлечения по предпочтениям. Для любителей дискотек подходит Коста-Адахе. Если планируете отдохнуть от суеты большого города, отправляйтесь в Лоро-парк, который славится: дельфинарием, огромным зоопарком, ботаническим парком и аквапарком. Это место заслуженно называют островом "вечной весны", так как температура воздуха круглый год – +20 – 25 градусов по Цельсию. Здесь вы найдете пляжи как с желтым, так и черным песками. Остров известен во всем мире своим карнавалом Санта-Крус-де-Тенерифе.

Коста-дель-Соль – "Солнечный берег" Испании. Здесь находятся виллы спортсменов с мировым именем, голливудской элиты. Однако для исключительно пляжного отдыха эти курорты не совсем подходят, так как даже в самую жару здесь относительно прохладная вода из-за атлантических течений. Однако это идеальное место для заядлых серфингистов. Также место славится своим сафари-парком, где можно увидеть животных со всего мира.

Коста-де-ла-Луз или "Берег света". Отличается своим спокойствием. Курорт популярен среди любителей виндсерфинга. Протяженные пляжи имеют мелкий песок, который кажется белоснежным. Посетить этот курорт лучше всего во время карнавалов, которые славятся: боями быков, фольклорной музыкой, скачками и т. д. Все эти представления происходят в основном в мае.

Коста-дель-Альмерия – часть Средиземноморья испанской Андалусии. Помимо колорита Старого Света курорт известен "белым побережьем", сверкающим, как россыпь сахара. Это относительно молодой курорт. Главный город туризма – Альмерия, построенный во времена римского правления. А посетив Мохакар, вы побываете в испанской глубинке. Прогуляетесь по узким улочкам и уютной набережной. Для семейного отдыха идеальным местом будет Рокетас-де-Мар.

Курорты Испании / Фото deluxe.voyage

Коста-Бланка. Курорт считается рекордсменом по количеству пляжей, удостоенных Голубого флага, и количеству солнечных дней. Основными зонами отдыха являются: Ганлиа с богатой заповедной зоной и Виллайосу, где в августе проводятся традиционные празднества. Здесь практически всегда теплая погода и чистейшие пляжи.

Коста-Брава или "Берег смелых". Относится к части солнечной Каталонии. А местные виды поражают: великолепными бухтами с пляжами из гальки и белоснежного песка, вершинами Пиренеев, лазурью чистейшего моря. Курорты в этой части Испании многообразны. Например, Тосса-де-Мар славится древними крепостями и казино, построенными в девятнадцатом веке. Наиболее развитую инфраструктуру имеет Ллорет-де-Мар.

Коста-Дорада. Пляжи славятся своим золотистым оттенком песков. В окрестностях Эрбо пляжи поражают своей пустынностью. Здесь хорошо можно отдохнуть всей семьей. В Коста-Дорада находится "Порт Авентура" – крупнейший парк развлечений. Для любителей экскурсий советуем посетить Таррагон с его средневековыми постройками и памятниками римской архитектуры. Тем, кто любит потусоваться подойдут Ла-Пинеды и Салоу.

Коста-Верде. Является одной из главных курортных зон северного побережья Испании. Многие пляжи, находящиеся в устье Вильявильоса, притягивают серфингистов. Самым интересным для туристов считается пляж, находящийся между мысом Кабо-де-Пеньяс и городом. Для дайвинга выбирают пляж Моньелло.

Кантабрия (или "Земля радости"). Здесь можно увидеть заливы, плодородные долины и горные цепи. Гордость Кантабрии – национальный парк "Пики Европы" и дюнный комплекс, который расположен в устье р. Пас. Курорт славится среди туристов своими достопримечательностями, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО. А посетив местные поселения можно познакомиться с уникальной культурой пасьего.

Ла-Манга-дель-Мар-Менор или просто Ла-Манга. Это узкая песчаная коса на востоке Мурсии. Ла-Манга – курорт "двух морей". Он отделяет от Средиземного моря лагуну с названием "Маленькое море". Золотистые полосы песка относятся к самым чистым пляжам во всей Европе. Это идеальное место для любителей дайвинга или сноркелинга. Желающим заняться кайтсерфингом советуем пляж Плайя-де-Галуа. Для лучшего ознакомления с великолепными видами курорта разработан трекинг-маршрут.

Барселона. К северу от города находится пляж Барселонета, полюбившийся туристам. Также можно позагорать на пляжах: Ситжес, Мар Белья и Икария. В Барселоне много достопримечательностей, так что скучать не придется.

Валенсия. Это город с интересной архитектурой. Популярным среди туристов является район Старого города – Эль Кармен. Здесь располагаются не только основные достопримечательности, но и многочисленные ночные клубы, кафе и бары. Городской пляж Лас-Аренас или как его еще называют "Леванте", берет свое начало у морского порта и яхт-клуба. Это пляж с мелким песком золотистого цвета и пологим заходом, однако многолюдный. Самым чистым и красивым пляжем Валенсии считается Эль-Салер, находящийся от центра в получасе езды.

Погода

Интересно, что в этой стране можно выделить целых три разновидности климата. Так, на северо-западе царит умеренно-морская погода, то есть с умеренной температурой и одновременным изобилием осадков на протяжении всего года. Для юга Испании и Средиземноморского побережья характерен климат с влажными, но мягкими зимами, а также сухим жарким летом (средиземноморский). Что касается внутренних областей страны, то здесь наблюдается континентальный аридный климат, то есть условия холодных зим и теплого сухого лета.

Многообразие климатических условий повлияло и на разнохарактерность местных растительности и фауны. На севере есть сходство с Центральной Европой, а на юге – с Африкой.

Для испанских курортных районов характерно не просто преобладание солнечной погоды, здесь наибольшее число погожих дней во всей Европе! Но наилучшим микроклиматом в мире считается климат Канарских островов, где выделяется всего две поры года: теплая весна и солнечное лето.

Виза и пересечение границы

Украинцы, имеющие биометрические паспорта, могут посетить Испанию без визы, так как Испания входит в число стран, поддерживающих безвизовый режим. Гражданам с загранпаспортами старого образца для поездки необходимо оформить визу. Это можно сделать в консульстве Испании или визовом центре. Если вы хотите посетить несколько стран, входящих в Шенгенскую зону, лучше всего оформить туристическую визу.

Как добраться

При пересечении испанской границы вне зависимости от вида паспорта необходимо иметь документы, которые подтверждают: наличие суммы (необходимую для проживания), цель поездки (описание туристического маршрута), место проживания, бронь на билет в обратную сторону и др.

До Испании украинцы могут добраться машиной или автобусом, поездом или самолетом. Однако нужно учитывать, что чартерные самолеты летают в основном зимой и летом, а при перелете необходимо делать пересадку в другой стране. Это занимает довольно много времени. Также из Украины нет прямых поездов в Испанию, поэтому нужно затратить немало времени, чтобы найти стыковочные рейсы. Можно воспользоваться автобусными турами для поездки на отдых, которые предлагают туристические агентства с разнообразной программой.

Отдых в Испании / Фото travel.24tv

Автолюбителям, которые планируют поездку в Испанию на своей машине, необходимо заранее продумать маршрут. Желательно приобрести карты стран, через которые проходит маршрут, или навигатор. Из Украины можно попасть в Испанию через: Польшу, Германию и Францию – это самый оптимальный вариант поездки. Однако следует учитывать, что в этом случае значительно возрастут не только затраты, но и продолжительность путешествия. К основным затратам относятся:

топливо;

питание;

ночлег;

платные автобаны;

парковки.

Однако это того стоит. Ведь вы увидите красоту проезжающих стран, сможете посетить достопримечательности, не входящие в стандартную экскурсионную программу.

Для самостоятельной поездки на машине следует подготовить все необходимые документы: водительское удостоверение международного образца, загранпаспорт, страховку Green Card и техпаспорт.

Выдающиеся достопримечательности

Испания богата достопримечательностями, которые следовало бы посмотреть. За одну поездку все увидеть невозможно. Это лишь небольшая подборка мест, которые оставят у вас неизгладимые впечатления:

Palacio Real de Madrid (Королевский дворец в Мадриде) – официальная резиденция испанских королей. Несмотря на это, туристы могут побывать в 50 залах (всего их 2000). Для отделки этих комнат использованы: лепнина, красное дерево и мрамор. Вы увидите фрески, написанные Рубенсом и Караваджо, а также уникальные коллекции доспехов и оружия, музыкальных инструментов, в том числе скрипку Страдивари.

Palacio Real de Madrid / Фото wikimedia

Мечеть в Кордобе . Это архитектурный шедевр. Внутри здания двойные гигантские арки соединены сотнями колонн из мрамора, гранита, оникса и яшмы. Синий купол украшают в виде звезд золотистые плитки. Молельный зал с пятью зонами привлекает посетителей своими архитектурными особенностями. В настоящее время это римско-католический собор.

. Это архитектурный шедевр. Внутри здания двойные гигантские арки соединены сотнями колонн из мрамора, гранита, оникса и яшмы. Синий купол украшают в виде звезд золотистые плитки. Молельный зал с пятью зонами привлекает посетителей своими архитектурными особенностями. В настоящее время это римско-католический собор. Ciudad de las Artes y las Ciencias (город искусств и наук) в Валенсии. Единый архитектурный комплекс состоит из пяти различных зданий: El Museu de les Ciències Príncipe Felipe (музей науки принца Фелипе), L'Umbracle (сад/галерея), El Palau de les Arts Reina Sofía (дворец искусств королевы Софии), океанографического парка, L'Hemisfèric (театр лазерных представлений, планетарий, кинотеатр) и подвесного моста Assut de l'or. Комплекс окружен красивым парком с бассейнами и ручьями.

Ciudad de las Artes y las Ciencias / Фото static2.lasprovincias

Севильский кафедральный собор . Является самым крупным собором в Европе, построенном в готическом стиле в XVI веке. Строительство длилось чуть более века. Самая известная достопримечательность собора – могила Х. Колумба и позолоченный алтарь. Саркофаг с останками мореплавателя держится 4-мя статуями, символизирующими королевства: Кастилию, Наварру, Арагон и Леон. Посетив главную ризницу, где находится музей, можно ознакомиться с бесценными живописными полотнами Мурильо, Веласкеса, Гойи и увидеть большую серебряную дарохранительницу. Также кафедральный собор славится органными концертами.

. Является самым крупным собором в Европе, построенном в готическом стиле в XVI веке. Строительство длилось чуть более века. Самая известная достопримечательность собора – могила Х. Колумба и позолоченный алтарь. Саркофаг с останками мореплавателя держится 4-мя статуями, символизирующими королевства: Кастилию, Наварру, Арагон и Леон. Посетив главную ризницу, где находится музей, можно ознакомиться с бесценными живописными полотнами Мурильо, Веласкеса, Гойи и увидеть большую серебряную дарохранительницу. Также кафедральный собор славится органными концертами. Museo Nacional del Prado (музей Прадо) в Мадриде . Это один из лучших музеев мира. В нем собраны шедевры известных художников: Рембрандта, Эль Греко, Гойи, Веласкеса, Тициана и многих других. Есть залы со скульптурами, гравюрами, украшениями и декоративно-прикладным творчеством.

. Это один из лучших музеев мира. В нем собраны шедевры известных художников: Рембрандта, Эль Греко, Гойи, Веласкеса, Тициана и многих других. Есть залы со скульптурами, гравюрами, украшениями и декоративно-прикладным творчеством. Архитектурно-парковый ансамбль L'Alhambra в Гранаде . В настоящее время это музей исламской архитектуры, в состав которого входят: дворец, окруженный апельсиновыми деревьями и кипарисовыми аллеями, мечеть и крепости. В ансамбле гармонично сочетаются террасы и внутренние дворики с водными каскадами, фонтанами, водоемами с изящными арками, сводами и узорчатыми резными окнами. Все это декорировано: пестрой мозаикой, резными узорами по камню, арабской вязью, растительными орнаментами.

. В настоящее время это музей исламской архитектуры, в состав которого входят: дворец, окруженный апельсиновыми деревьями и кипарисовыми аллеями, мечеть и крепости. В ансамбле гармонично сочетаются террасы и внутренние дворики с водными каскадами, фонтанами, водоемами с изящными арками, сводами и узорчатыми резными окнами. Все это декорировано: пестрой мозаикой, резными узорами по камню, арабской вязью, растительными орнаментами. Sagrada Família (Храм Святого Семейства), Барселона. Это одно из самых известных сооружений Гауди. Строительство собора было начато в 1882 году и до настоящего времени не закончено, так как ведется только на добровольные пожертвования. Изначально величавое здание строили в готическом стиле, но Антонио Гауди добавил ему оригинальность модерна – ажурность и легкость.

Sagrada Família / Фото nakanikuly