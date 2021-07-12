Правительство Испании подписал договор с Netflix, чтобы продвигать туризм через фильмы и сериалы

Отдел туризма посольства Испании Turespaña и стриминговий сервис Netflix подписали соглашение о сотрудничестве. В нем говорится о том, чтобы снять фильмы и сериалы, которые мотивировали б туристов посетить страну.

Это примечательное событие произошло 6 июля. Согласно условиям, теперь вся кинопродукция, которая будет снять в Испании станет частью туристического ресурса.

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Альянс с Netflix

Соглашение является частью стратегии "Испания, Аудиовизуальное центр Европы". На это выделили более 1,6 миллиона государственных инвестиций сроком до 2025 года. Правительство цель увеличить на 30% аудиовизуальное производство, сделанное в Испании за этот период. Таким образом, отдел туризма Испании надеется привлечь как можно больше туристов после пандемии.

Продвижение туризма и маркетинг должны быть ориентированы на потребителей, и на те платформы и каналы, которые формируют мнение потребителей, в нашем случае – путешественников,

– сказал генеральный директор Turespaña Мигель Санс.

По мнению министра туризма, Рейеса Марото кинотуризм позволяет развивать местную аудиовизуальную индустрию, и одновременно с тем демонстрирует миру места, которые обычный турист обычно не посещает.

Netflix уже запланировал несколько премьер, которые снимут в Барселоне, Кадисе, Уэльве, Бильбао, Мадриде и разных местах Каталонии. Все они будут использовать для продвижения регионов.