Ця визначна подія сталася 6 липня. Відповідно до умов, тепер вся кінопродукція, яка буде зняти в Іспанії стане частиною туристичного ресурсу.

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Альянс з Netflix

Угода є частиною стратегії "Іспанія, Аудіовізуальний центр Європи". На це виділили понад 1,6 мільйона державних інвестицій терміном до 2025 року. Уряд має мету збільшити на 30% аудіовізуальне виробництво, зроблене в Іспанії за цей період. Таким чином, відділ туризму Іспанії сподівається залучити якомога більше туристів після пандемії.

Просування туризму і маркетинг повинні бути орієнтовані на споживачів, і на ті платформи та канали, які формують думку споживачів, в нашому випадку – мандрівників,

– сказав генеральний директор Turespaña Мігель Санс.

На думку міністра туризму, Рейеса Марото кінотуризм дозволяє розвивати місцеву аудіовізуальну індустрію, та одночасно з тим демонструє світові місця, які звичайний турист зазвичай не відвідує.

Netflix вже запланував кілька прем'єр, які знімуть в Барселоні, Кадісі, Уельві, Більбао, Мадриді та різних місцях Каталонії. Всіх їх будуть використовувати для просування регіонів.