В Испании провели фотоконкурс про альпинизм: фото, от которых перехватывает дыхание

Испанский клуб альпинизма организовал фотоконкурс, чтобы популяризировать свою деятельность. В соревновании принимали участие фотографы со всего мира, а от их снимков захватывает дыхание.

В комиссию конкурса CVCEPhoto поступило около тысячи заявок из 58 стран. А выбрать среди них победителя оказалось сложнее, чем ожидали члены жюри.

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Фото, от которых перехватывает дыхание

X обозначает место для превосходной фотографии: польский фотограф Марцин Цепиелевський сделал его в природном заповеднике Адрспах-Теплице в Чехии. Судьи были достаточно впечатлены, чтобы отдать этому снимку победу в конкурсе.



Снимок победителя с названием "Х" / Фото The Mail

Этот снимок вызывает головокружение. Его сделал француз Алекс Буйс. Он получил награду второй премии в конкурсе CVCEPhoto. На фото изображено, как Джефф Мерсье вылезал из Мулен (глубокой щели, образованной летней талой водой) внутри французского ледника Мер-де-Глейс в октябре 2020 года.



Головокружительный снимок на леднике​ / Фото The Mail

Этот удивительный снимок, который получил почетную награду, является работой австралийского фотографа Лаклана Гардинера. На фото Шарлотта Блейк, которая поднимается на скалу острова Бруни у побережья Тасмании в то время как сильные течения кружат внизу.



Робота австралийского фотографа Лаклана Гардинера / Фото The Mail

Это невероятное фото сделал австралийский фотограф Саймоном Картером. Оно показывает, что скалолазы не поддаются гравитации. Два альпиниста проходят технически сложный маршрут под названием "Человек, продавшей мир" в регионе Виктория на Австралии.



"Человек, который продал мир" / Фото The Mail

Этот прекрасно составленный снимок тоже отметили судьи. Его сделал испанский фотограф Хосе Альенде в лесу ЦЭА в Астурии на северо-западе Испании.



Еще один снимок с отличием судей на фотоконкурсе / Фото The Mail

Бронзовый призер фотоконкурса – итальянец Алессандро Кантарелла. Для того, чтобы сделать этот снимок, ему пришлось снять панораму на 360 градусов, а затем "сшить" 18 отдельных изображений.



Работа, которую судьи отметили 3 место в фотоконкурсе / Фото The Mail

Автором этой жуткой фотографии является испанский фотограф Диего Кабальеро, и ее тоже отметили судьи. На ней альпинист направляется в пропасть в горах Валенсии.



Ориентирован в пропасть / Фото The Mail

Это увлекательное изображение испанца Хавьера Урбона попало в список почетных упоминаний. Оно показывает альпиниста, который движется по трещине в уникальном гигантском валуне в национальном парке Сьерра-де-Гвадаррама.



Фото в валуне в национальном парке / Фото The Mail