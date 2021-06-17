До комісії конкурсу CVCEPhoto надійшло майже тисяча заявок з 58 країн. А обрати серед них переможця виявилось складніше, ніж очікували члени журі.

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Фото, від яких перехоплює подих

X позначає місце для чудової фотографії: польський фотограф Марцін Цепієлевський зробив це в природному заповіднику Адрспах-Тепліце в Чехії. Судді були достатньо вражені, щоб це фото переможцем у конкурсі.



Знімок переможця з назвою "Х" / Фото The Mail

Цей знімок, що викликає запаморочення, зробив француз Алекс Буйс. Він отримав нагороду другої премії в конкурсі CVCEPhoto. На ній зображено, як Джефф Мерсьє вилазив з мулена (глибокої щілини, утвореної літньою талою водою) всередині французького льодовика Мер-де-Глейс у жовтні 2020 року.



Запаморочливий знімок на льодовику / Фото The Mail

Цей надзвичайний знімок, який отримав почесну відзнаку, є роботою австралійського фотографа Лаклана Гардінера. На фото Шарлотта Блейк, яка підіймається на скелю острова Бруні біля узбережжя Тасманії, а сильні течії кружляють внизу.



Робота австралійського фотографа Лаклана Гардінера / Фото The Mail

Це неймовірне фото зробив австралійський фотограф Саймоном Картером. Воно показує, що скелелази не піддаються гравітації. Два альпіністи проходять технічно складний маршрут під назвою "Людина, що продала світ" у регіоні Вікторія на Австралії.



"Людина, що продала світ" / Фото The Mail

Цей чудово складений знімок теж відзначили судді. Його зробив іспанський фотограф Хосе Альєнде в лісі Цеа в Астурії на північному заході Іспанії.



Ще один знімок з відзнакою суддів на фотоконкурсі / Фото The Mail

Бронзовий призер фотоконкурсу – італієць Алессандро Кантареллі. Для того, щоб зробити цей знімок йому довелось зробити панораму на 360 градусів, а потім "зшити" 18 окремих зображень.



Робота, яку судді відзначили 3 місцем у фотоконкурсі / Фото The Mail

Автором цієї моторошної фотографії є іспанський фотограф Дієго Кабальєро, і її теж відзначили судді. На ній альпініст прямує в прірву у скелях Валенсії.



Спрямований в прірву / Фото The Mail

Це захопливе зображення іспанця Хав'єра Урбона потрапило до списку почесних згадок. Воно показує альпініста, який рухається по тріщині в унікальному гігантському валуні в національному парку Сьєрра-де-Гвадаррама.



Фото у валуні в національному парку / Фото The Mail