Ирландия и Швеция не будут закрываться для путешествий украинцев, – МИД
Источник:твітер Дмитра Кулеби
На днях Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран. Это значит, что украинским туристам рекомендовано закрыть границы.
Однако есть страны, которые все же готовы принимать украинцев, включая Ирландию и Швецию. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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По словам министра, Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев.
Условия – полная вакцинация, сертификат об выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест,
– заметил Кулеба.
Он также напомнил, что по-прежнему для поездки в Ирландию необходимо иметь визу.Внимание! Детальнее об условиях въезда в Ирландию для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.
Кроме того, при наличии полной вакцинации или негативного теста, для украинцев осталась открытой еще одна страна – Швеция.
ЕС исключил Украину из зеленого списка
9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.
Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.
Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.