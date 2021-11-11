Ирландия и Швеция не будут закрываться для путешествий украинцев, – МИД

На днях Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран. Это значит, что украинским туристам рекомендовано закрыть границы.

Однако есть страны, которые все же готовы принимать украинцев, включая Ирландию и Швецию. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также Старайтесь не путешествовать, если вам не нужно – ВОЗ

По словам министра, Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев.

Условия – полная вакцинация, сертификат об выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест,

– заметил Кулеба.

Он также напомнил, что по-прежнему для поездки в Ирландию необходимо иметь визу.

Детальнее об условиях въезда в Ирландию для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.

Кроме того, при наличии полной вакцинации или негативного теста, для украинцев осталась открытой еще одна страна – Швеция.

ЕС исключил Украину из зеленого списка

9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.

Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.

Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.