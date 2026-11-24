Недавно в семье Макацарии произошло важное семейное событие: вместе с женой Лизой Чичуа он крестил их третьего ребенка – самую младшую дочь Кето, пишет 24 Канал.

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Церемония состоялась в Грузии, а фотографиями с семейного торжества супруги поделились в соцсетях. Многие украинцы до сих пор следят за жизнью Иракли Макацарии, однако мало кто знает, где именно родился бывший герой шоу "Холостяк".

Родина Иракли – Батуми, город на побережье Черного моря, который привлекает туристов архитектурой, набережной и интересными достопримечательностями.

Что стоит посмотреть в Батуми?

Путешественникам, планирующим посетить Батуми, стоит выделить на знакомство с городом не менее 2–3 дней. Здесь немало интересных мест, сочетающих современную архитектуру, историю и морские пейзажи.

Батумский бульвар и Парк чудес. Знакомство с городом стоит начать с набережной, которая простирается примерно на 7 километров вдоль Черного моря. Здесь можно прогуляться среди пальм, посетить Парк чудес и увидеть одну из самых известных достопримечательностей Батуми – движущуюся скульптуру "Али и Нино". Это две металлические фигуры, которые постепенно сближаются, сливаются воедино, а затем снова расходятся.

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Башня грузинского алфавита. Еще одно узнаваемое сооружение города расположено недалеко от скульптуры "Али и Нино". Башня высотой 130 метров украшена лентой с 33 буквами грузинского алфавита. Внутри оборудована смотровая площадка, откуда можно осмотреть Батуми.

Канатная дорога "Арго". Чтобы увидеть город с высоты, стоит воспользоваться канатной дорогой. Ее маршрут протяженностью 2,5 километра ведет к смотровой площадке на горе Ферия. Оттуда открываются виды на городскую застройку и морское побережье.

Площадь Европы и Пьяцца. Эти места подойдут тем, кто хочет познакомиться со старой частью Батуми. На площади Европы можно увидеть статую Медеи с золотым руном и астрономические часы. А Пьяцца привлекает архитектурой, уютными кафе, ресторанами и живой музыкой.

Батумский ботанический сад. Любителям природы стоит посетить сад с большой коллекцией растений. Его территория занимает 111 гектаров, а прогулки по аллеям позволяют увидеть все многообразие растительного мира.

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Крепость Гонио-Апсарос. В 12 километрах от Батуми расположена одна из древнейших крепостей Грузии. Это интересное место для тех, кто хочет больше узнать об истории региона.

В Батуми удачно сочетаются морской отдых, интересная архитектура и грузинский колорит. Поэтому, если вы захотите посетить родину Иракли Макацарии, в Батуми точно найдется немало мест, которые вас удивят.