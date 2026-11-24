Нещодавно у родині Макацарії сталася важлива сімейна подія: разом із дружиною Лізою Чічуа він похрестив їхню третю дитину – наймолодшу доньку Кето, пише 24 Канал.

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Церемонія відбулася у Грузії, а світлинами з родинного свята подружжя поділилося у соцмережах. Чимало українців досі стежать за життям Іраклі Макацарії, проте мало хто знає, де саме народився колишній герой "Холостяка".

Батьківщиною Іраклі є Батумі – місто на узбережжі Чорного моря, яке приваблює туристів архітектурою, набережною та цікавими пам’ятками.

Що варто побачити у Батумі?

Мандрівникам, які планують відвідати Батумі, варто виділити на знайомство з містом щонайменше 2 – 3 дні. Тут є чимало цікавих локацій, які поєднують сучасну архітектуру, історію та морські краєвиди.

Батумський бульвар і Парк чудес. Знайомство з містом варто почати з набережної, яка простягається приблизно на 7 кілометрів уздовж Чорного моря. Тут можна прогулятися серед пальм, відвідати Парк чудес і побачити одну з найвідоміших пам’яток Батумі – рухому скульптуру "Алі та Ніно". Це дві металеві фігури, які поступово зближуються, зливаються в одне ціле, а потім знову розходяться.

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Вежа грузинського алфавіту. Ще одна впізнавана споруда міста розташована неподалік від скульптури "Алі та Ніно". Вежа заввишки 130 метрів прикрашена стрічкою з 33 літерами грузинського алфавіту. Усередині облаштований оглядовий майданчик, звідки можна роздивитися Батумі.

Канатна дорога "Арго". Щоб побачити місто з висоти, варто скористатися канатною дорогою. Її маршрут завдовжки 2,5 кілометра веде до оглядового майданчика на горі Ферія. Звідти відкриваються краєвиди на міську забудову та морське узбережжя.

Площа Європи та П’яцца. Ці локації підійдуть тим, хто хоче познайомитися зі старою частиною Батумі. На площі Європи можна побачити статую Медеї із золотим руном та астрономічний годинник. А П’яцца приваблює архітектурою, затишними кафе, ресторанами та живою музикою.

Батумський ботанічний сад. Любителям природи варто відвідати сад із великою колекцією рослин. Його територія займає 111 гектарів, а прогулянки алеями дають змогу побачити різноманіття рослинного світу.

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Фортеця Гоніо-Апсарос. За 12 кілометрів від Батумі розташована одна з найдавніших фортець Грузії. Це цікаве місце для тих, хто хоче більше дізнатися про історію регіону.

У Батумі вдало поєднуються морський відпочинок, цікава архітектура та грузинський колорит. Тож якщо захочете відвідати батьківщину Іраклі Макацарії, у Батумі точно знайдеться чимало місць, які здивують.