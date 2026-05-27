Европейский континент имеет и другую сторону: города, где искусство можно увидеть спокойно, без давки, и с ощущением живого культурного пространства.

Где в Европе смотреть искусство без очередей и туристов?

Цюрих

Цюрих обычно воспринимают как деловую столицу, но город имеет мощную художественную сцену. Главный центр – Kunsthaus Zürich, крупнейшая галерея Швейцарии, которая после расширения стала еще масштабнее, рассказывает The Guardian. Здесь собраны работы за 800 лет: от старых мастеров до Моне, Сезанна, Ван Гога и Пикассо. Отдельно выделяется современное искусство: от Джакометти до Уорхола.

Kunsthaus Zürich / фото www.kunsthaus.ch

В районе Zürich West бывшие промышленные здания превратили в художественные пространства, в частности Löwenbräukunst-Areal, где работают современные галереи. А у озера Цюрих расположен музей Ритберга – один из важнейших центров неевропейского искусства в Европе.

Лилль

Лилль часто остается в тени Парижа, но именно это делает его особенно привлекательным для путешественников. Дворец изобразительных искусств города имеет одну из самых сильных коллекций во Франции после Лувра: Роден, Рубенс, Делакруа, Гойя и другие мастера. При этом вход здесь значительно дешевле, а очереди минимальны.



Дворец изобразительных искусств / фото Velvet

Отдельный центр современного искусства LaM после реконструкции снова открыл свои залы, где представлены Кандинский, Модильяни, Леже и Клее. Рядом также есть необычные арт-локации: например, La Piscine в Рубе – музей, создан в здании старого бассейна.

Варшава

Варшава в последние годы стала одним из самых интересных художественных центров Восточной Европы. В 2024 году здесь открылся Музей современного искусства (MSN Warsaw) – яркое белое здание, которое контрастирует с советской архитектурой вокруг. Сильную роль играет и галерея Zachęta, где регулярно проходят выставки мировых художников, а также Центр современного искусства в Уяздовском замке. В то же время Национальный музей хранит классические работы: от античности до 19 века, включая известные польские шедевры.

MSN Warsaw / фото Cezary Warsa

Верона

Верона известна как город Ромео и Джульетты, но ее художественная сцена значительно глубже. Дворец Маффей стал современной галереей, где собрана частная коллекция. Галерея GAM охватывает итальянское искусство от 19 века до современности, а музей Кастельвеккьо демонстрирует работы эпохи Возрождения и венецианской школы.

Дворец Маффей / фото Didier Descouens

Осло

Осло – это один из самых сильных арт-центров Скандинавии. Музей Мунка является одним из главных культурных центров современного искусства в Осло, посвященный творчеству Эдварда Мунка. Здание музея является отдельной архитектурной доминантой города: это 13-этажное пространство у воды, которое сразу узнается благодаря своей современной форме и масштабам.

Мунк / фото Premeditated

В коллекции музея хранятся три версии знаменитой картины "Крик", а также другие ключевые работы Мунка: "Мадонна", "Танец жизни", "Солнце" и "Любовь и боль". Кроме его произведений, музей показывает работы современников художника, а также проводит временные выставки современного искусства, в частности международных авторов.