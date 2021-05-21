Весенняя Украина: интересные локации, в которые стоит отправиться в мае

В весеннюю пору всегда хочется путешествовать и открывать для себя новые места. Кого-то манят загадочные путешествия, где можно насладиться минутами покоя, а кто-то предпочитает активные экскурсии.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ собрал для вас именно те места, которые удовлетворят каждого. Итак, отправляемся!

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Интересные локации, в которые стоит отправиться в мае

Аскания-Нова на Херсонщине

Дендропарк создан в безводной степи, практически непригодном для выращивания древесных растений. Именно поэтому парк нередко сравнивают с оазисом в пустыне. Сюда отправляются тысячи туристов, чтобы увидеть зебр, южноамериканских верблюдов, индийских и африканских антилоп, оленей, павлинов и много других представителей животного мира.

Ландшафтный парк Буки в Киевской области

Сюда приезжают по разным причинам – прогуляться по аллеям парка, пофотографироваться у оригинальных скульптур, посетить храм святого Евгения или полюбоваться озером. За парком регулярно ухаживают, даже проводят экскурсии.

Охотничий дом в селе Збруя на Львовщине

Крошечный островок с домиком стал украшением охотничьих угодий государственного предприятия "Охотничье хозяйство "Стыр". Это не слишком известное место, а зря. Представьте, какие фото здесь выходят, хотя бы ради этого стоит сюда приехать. На территории вы сможете прогуляться сосновым лесом, отдохнуть у озера, посмотреть на диких кабанов и фазанов.

Шацкие озера на Волыни

Это уникальный природный комплекс, аналогов которому в Европе нет. Всего озер более тридцати. В окружении леса спрятаны самые красивые водные образы, которые расположены на территории более 32 гектаров. С 1983 года они получили статус Национального парка.

Озеро Свитязь

Самое большое из Шацких озер и известное в Украине как глубокое пресноводное озеро. Также популярное среди отдыхающих, так как вода в озере очень чистая и прозрачная. Состав воды содержит серебро и глицерин, благодаря чему кожа после плавания становится мягкой и гладкой.

Добропарк в Киеве

Уникальный дендропарк, в котором в 2020-м зацвело более миллиона тюльпанов разных сортов. Кроме тюльпановых полей, здесь есть сад петуний, лавандовое поле и сад трав. Также расположены 16 озер.

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Голубые озера на Черниговщине

Их еще называют "украинскими Мальдивами". Дно покрывают залежи особого кварцевого песка, который имеет естественную способность очищать воду. Они образовались в результате затопления карьера, где добывался этот песок.

Самое популярное среди туристов здесь озеро "Большое" площадью в 25 гектаров и глубиной в 20 метров.

Манявский водопад на Ивано-Франковщине

Водопад расположен в живописном ущелье среди отвесных гор в массиве Горганы. Высота падения воды около 20 метров, поэтому это один из самых высоких водопадов в Украинских Карпатах. По дороге гранитные стены каньона поразят не меньше. Интересно, что вы также сможете спуститься с водопада на веревке.

Чем добраться?

Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​



Удачной поездки!