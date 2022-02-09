Индонезия ужесточает ограничения на двух курортных островах

Власти Индонезии вводят дополнительные ограничения на островах Бали и Ява. Они распространяются на Джакарту, Бандунге, Джокьякарту, Убуд и другие города.

Такое решение было принято на фоне всплеска COVID-19, в частности нового штамма "Омикрон". Поскольку власти прогнозируют, что пик заболеваемости будет в конце февраля, решили усилить ограничения в стране.

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Индонезия усиливает ограничения на Бали и Яве

Так, правительство заявило, что количество людей, которым разрешено находиться в общественных местах в этих четырех городах, теперь будет ограничено.

Рестораны, кафе, торговые центры должны снова заполняться только на 60%, детские площадки и развлекательные центры – на 35%, а культовые сооружения (мечети и церкви) – на 50%. Меры касаются всех, в частности, иностранных путешественников.

Мы не хотим запугивать население, но не намерены наносить ущерб экономике. Возможно, проблема окажется не столь серьезной. На этой неделе мы внимательно следим за ситуацией,

– прокомментировал решение министр Лухут Панджайтан.

Он также добавил, если все будет хорошо, то ограничения смягчат уже на следующей неделе.

COVID-19 в Индонезии: последние данные

Ранее Лухут Панджайтан сообщил, что иностранные туристы со всего мира смогут попасть на курортный остров Бали с 4 февраля. Впрочем, каждому гостю предстоит выполнить некоторые условия.

По словам чиновника, около 65% COVID-пациентов в больнице не имеют симптомов или имеют легкие. Поэтому вместо пребывания в больницах им нужно самоизолироваться дома или в специально отведенном заведении.

Правительственные данные свидетельствуют, что сейчас 18 966 больничных коек занято пациентами с COVID-19, что составляет менее 20% от выделенных для них 120 000. Всего в Индонезии насчитывается около 400 000 больничных коек.

Если бы пациенты следовали указаниям Минздрава, количество госпитализированных пациентов было бы на 60 – 70% меньше. Больницы должны быть только для нуждающихся,

– подчеркнул представитель власти.