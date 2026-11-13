Тадж-Махал и не только: почему Индия станет туристическим хитом 2027 года

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Страна никогда не теряла своей привлекательности, но в последние годы поток туристов сократился, пишет Euronews. В 2025 году здесь побывали 9,15 миллиона путешественников против рекордных 10,93 миллиона в 2018 году.

Почему Индия снова станет популярной?

Индия планирует изменить ситуацию и к 2047 году принимать уже 100 миллионов туристов ежегодно. Эта дата станет столетием независимости страны. Именно признание ее туристическим направлением года на 2027 год поможет достичь поставленной цели.

Такое звание присуждается странам ежегодно с 2014 года. Ранее его получали Бразилия (2026), Таиланд (2025) и Коста-Рика (2024).

На самом деле Индия относится к тем местам, которые оставляют особое воспоминание в памяти. Впечатления от этой страны останутся с человеком надолго, поэтому ее все-таки стоит посетить.

Куда поехать в Индии?

Выбрать место для первого путешествия по Индии непросто. Ее площадь составляет более 3 миллионов квадратных километров, а территория разделена на 28 штатов и 8 союзных территорий.

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Для городского отдыха рекомендуют обратить внимание на Удайпур, известный как "Венеция Востока". Его окружают семь озер, а среди главных достопримечательностей – Городской дворец и Дворец муссонов.

Также туристам рекомендуют посетить Нью-Дели. Здесь находятся минарет Кутб-Минар и гробница Хумаюна. Столицу можно выбрать и в качестве отправной точки маршрута в Агру, где возвышается Тадж-Махал.

Тадж-Махал – самая популярная достопримечательность Индии / Фото Pexels

Среди других интересных направлений – архипелаг Лакшадвип. Он состоит из множества островов, но ежегодно для посещения туристам открывают лишь несколько из них.

Штат Мадхья-Прадеш заинтересует тех, кто хочет увидеть дикую природу и древнюю архитектуру. Именно здесь обитает самая большая в Индии популяция тигров, а также расположены впечатляющие храмовые комплексы.

Еще одним интересным направлением является Четтинад, известный своим особым архитектурным стилем и древними роскошными особняками.