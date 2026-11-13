Тадж-Махал і не тільки: чому Індія стане туристичним хітом 2027 року

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Країна ніколи не втрачала своєї привабливості, але останніми роками потік туристів скоротився, пише Euronews. У 2025 році тут побували 9,15 мільйона мандрівників проти рекордних 10,93 мільйона у 2018 році.

Чому Індія знову стане популярною?

Індія планує змінити ситуацію й до 2047 року приймати вже 100 мільйонів туристів щороку. Ця дата стане сторіччям незалежності країни. Саме визнання її туристичним напрямком року на 2027 рік допоможе досягнути поставленої мети.

Таке звання присуджують країнам кожного року з 2014-го. Раніше його отримували Бразилія (2026), Таїланд (2025) та Коста-Рика (2024).

Насправді Індія належить до тих місць, які залишають особливий спогад у пам’яті. Враження від цієї країни залишаться з людиною надовго, тому її таки варто відвідати.

Куди поїхати в Індії?

Вибрати місце для першої подорожі Індією непросто. Її площа становить понад 3 мільйони квадратних кілометрів, а територія поділена на 28 штатів і 8 союзних територій.

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Для міського відпочинку радять розглянути Удайпур, відомий як "Венеція Сходу". Його оточують сім озер, а серед головних пам’яток – Міський палац і Палац мусонів.

Також туристам радять відвідати Нью-Делі. Тут розташовані мінарет Кутб-Мінар і гробниця Хумаюна. Столицю можна обрати й початковою точкою маршруту до Агри, де стоїть Тадж-Махал.

Тадж-Махал – найпопулярніша пам'ятка Індії / Фото Pexels

Серед інших цікавих напрямків – архіпелаг Лакшадвіп. Він складається з багатьох островів, але щороку для відвідування туристам відкривають лише кілька з них.

Штат Мадх’я-Прадеш зацікавить тих, хто хоче побачити дику природу та стародавню архітектуру. Саме тут мешкає найбільша в Індії популяція тигрів, а також розташовані храмові комплекси, що вражають.

Ще одним цікавим напрямком є Четтінад, відомий своїм особливим архітектурним стилем і стародавніми розкішними особняками.