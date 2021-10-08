Индия откроется для иностранных туристов: известны сроки
Источник:CNN
Правительство Индии приняло решение возобновить прием туристов. Иностранцы смогут въехать в страну уже с 15 октября.
Речь идет о выдаче туристических виз. В течение 18 месяцев Индия не выдавала их иностранным посетителям в связи с COVID-19.
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Индия снова будет выдавать туристические визы иностранцам
Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел Индии, туристы, прибывающие чартерными рейсами, смогут въехать с 15 октября. Путешествующих регулярными рейсами будут пускать с 15 ноября.
Иностранные туристы, перевозчики, доставляющие их в Индию, и все другие заинтересованные стороны на станциях посадки, должны соблюдать все соответствующие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, которые время от времени сообщаются Министерством здравоохранения и семьи,
– говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято по результатам консультаций МВД Индии с МИД, Минздравом и Министерством туризма.
Кроме того, этот шаг является следствием предыдущего открытия в последние месяцы для путешественников, которые находятся в служебных, дипломатических или студенческих визах.
COVID-19 в Индии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 8 октября 2021 года в Индии обнаружено 33 915 569 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 450 160 летальных;
- В то же время 33 225 221 лицо побороло болезнь.