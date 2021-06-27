Банкеты и свадьбы после месяцев отчаяния: Индия объявила об ослаблении карантина
Источник:The Print
На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Индии заявили об ослаблении карантина с 28 июня. В частности, жители страны смогут проводить праздничные застолья и посещать центры йоги.
Что позволят людям
Власти Дели разрешили проводить свадьбы в банкетных, брачных залах и гостиницах. В то же время есть условие – участие в торжествах могут принимать не более 50 человек.
Заметьте Смягчение карантина в Испании: на улицах разрешили ходить без масок
Кроме того, будут работать тренажерные залы и центры йоги. Они могут быть заполнены только на 50%.
По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Дели, браки будут разрешать в судах и частных домах. Максимальное возможное количество присутствующих – 20 человек.
В то же время в стране будут строго следить за соблюдением карантинных норм.
Ответственными за правила безопасности являются владельцы банкетных и брачных залов. Именно они должны следить, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски.
В случае выявления какого-либо нарушения примут строгие меры наказания или уголовного преследования против владельца помещения, а также против отдельного человека. Помещение немедленно опечатают,
– предупредили в правительстве.
Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в Индии до сих пор останутся закрытыми школы, кинотеатры, мультиплексы, бассейны, развлекательные парки и парки развлечений.
Коронавирус в Индии: последние новости
- По состоянию на июнь 2021 года в Индии распространяется штамм коронавируса Дельта Плюс. Уже есть первая жертва – в индийском штате Мадхья-Прадеш умер мужчина. Известно, что он не был вакцинирован.
- Дельту Плюс также официально зафиксировали в таких районах штата Махараштра: Синдхудург, Ратнагири, Палгхар и Джалгаон.
- Кроме того, в Индии обнаружили человека, который после выздоровления от коронавируса заразился аспергиллезом – его еще называют зеленым грибком.