Банкеты и свадьбы после месяцев отчаяния: Индия объявила об ослаблении карантина

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Индии заявили об ослаблении карантина с 28 июня. В частности, жители страны смогут проводить праздничные застолья и посещать центры йоги.

Что позволят людям

Власти Дели разрешили проводить свадьбы в банкетных, брачных залах и гостиницах. В то же время есть условие – участие в торжествах могут принимать не более 50 человек.

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Кроме того, будут работать тренажерные залы и центры йоги. Они могут быть заполнены только на 50%.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Дели, браки будут разрешать в судах и частных домах. Максимальное возможное количество присутствующих – 20 человек.

В то же время в стране будут строго следить за соблюдением карантинных норм.

Ответственными за правила безопасности являются владельцы банкетных и брачных залов. Именно они должны следить, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски.

В случае выявления какого-либо нарушения примут строгие меры наказания или уголовного преследования против владельца помещения, а также против отдельного человека. Помещение немедленно опечатают,

– предупредили в правительстве.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в Индии до сих пор останутся закрытыми школы, кинотеатры, мультиплексы, бассейны, развлекательные парки и парки развлечений.

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