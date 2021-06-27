Що дозволять людям

Влада Делі дозволила проводити весілля у банкетних, шлюбних залах і готелях. Водночас є умова – участь в урочистостях можуть брати не більше, аніж 50 людей.

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Окрім того, працюватимуть тренажерні зали та центри йоги. Вони можуть бути заповнені лише на 50%.

За даними Управління по боротьбі зі стихійними лихами Делі, шлюби дозволятимуть у судах та приватних будинках. Максимальна можлива кількість присутніх – 20 людей.

Водночас у країні суворо стежитимуть за дотриманням карантинних норм.

Відповідальними за правила безпеки є власники банкетних і шлюбних залів. Саме вони мають стежити, щоб гості дотримувалися соціальної дистанції та носили захисні маски.

У разі виявлення будь-якого порушення приймуть суворі заходи покарання або кримінального переслідування проти власника приміщення, а також проти окремої людини. Приміщення негайно опечатають,

– попередили в уряді.

Незважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, в Індії досі залишаться закритими школи, кінотеатри, мультиплекси, басейни, розважальні парки та парки розваг.

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