Що дозволять людям
Влада Делі дозволила проводити весілля у банкетних, шлюбних залах і готелях. Водночас є умова – участь в урочистостях можуть брати не більше, аніж 50 людей.
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Окрім того, працюватимуть тренажерні зали та центри йоги. Вони можуть бути заповнені лише на 50%.
За даними Управління по боротьбі зі стихійними лихами Делі, шлюби дозволятимуть у судах та приватних будинках. Максимальна можлива кількість присутніх – 20 людей.
Водночас у країні суворо стежитимуть за дотриманням карантинних норм.
Відповідальними за правила безпеки є власники банкетних і шлюбних залів. Саме вони мають стежити, щоб гості дотримувалися соціальної дистанції та носили захисні маски.
У разі виявлення будь-якого порушення приймуть суворі заходи покарання або кримінального переслідування проти власника приміщення, а також проти окремої людини. Приміщення негайно опечатають,
– попередили в уряді.
Незважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, в Індії досі залишаться закритими школи, кінотеатри, мультиплекси, басейни, розважальні парки та парки розваг.
Коронавірус в Індії: останні новини
- Станом на червень 2021 року в Індії поширюється штам коронавірусу Дельта Плюс. Вже є перша жертва – в індійському штаті Мадхья-Прадеш помер чоловік. Відомо, що він не був вакцинованим.
- Дельту Плюс також офіційно зафіксували у районах штату Махараштра: Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Окрім того, в Індії виявили людину, яка після одужання від коронавірусу, інфікувалася аспергільозом – його ще називають зеленим грибком.