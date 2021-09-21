С иммунитетом и масками: ограничения планируют на горнолыжных курортах Австрии

Правительство Австрии рассказало о подготовке к грядущему горнолыжного сезона. Он состоится с определенными ограничениями. Обязательными будут маски для всех.

Для людей, которые прошли полный курс вакцинации, и тех, кто переболел COVID-19, ограничения будут минимальны. А непривитых будут ждать неприятные сюрпризы.

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Ограничения на горнолыжных курортах Австрии

В отелях Австрии вблизи горнолыжных курортов уже забронировано много номеров. В прошлом году отдыхающие столкнулись с множеством ограничений, в частности – закрытием развлекательных заведений и длительной самоизоляции.

В этом году правительство хочет начать сезон как можно раньше и позволить вечерние развлечения. Отдых будет проще для тех, кто переболел или вакцинировался. Этим людям разрешат покупать абонемент на подъемники, а непривитым – продавать только дневные карты. По словам чиновников около 85% подъемников уже открыты. Поэтому удовольствие от катания напрямую связано с иммунитетом.

Даже во время катания всем придется носить маски. Такие же эпидемиологические правила планируют применить к рождественских ярмарок.

Условия въезда в Австрию для украинцев

Вакцинированные туристы могут пересекать границу без регистрации и карантина. С момента полного курса прививок должно пройти не менее 14 дней. Сертификат, подтверждающий это, должен быть на английском или немецком языке.

Признанные препараты:

BioNtech/Pfizer;

AstraZeneca ;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

Въехать можно и с тестом или справкой о выздоровлении, но тогда придется проходить 10-дневную самоизоляцию и регистрировать путешествие на правительственном сайте. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/. Карантин можно сократить, если пройти повторное тестирование не ранее, чем на 5 день после пересечения границы