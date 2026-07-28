Далеко не все знают, что кроме знаменитого Балморала король Чарльз III имеет еще одно особое поместье в Шотландии. Когда-то он был в шаге от исчезновения, но сегодня стал не только туристической жемчужиной, но и местом, где возрождают традиционные ремесла и учат тысячи людей, рассказывает BBC.

Почему имение Дамфрис Хаус могло навсегда исчезнуть?

Имение Дамфрис Хаус расположено недалеко от бывшего шахтерского города Камнок в регионе Восточный Эйршир. Его построили еще в 1759 году для Уильяма Далримпла-Крихтона, 5-го графа Дамфриса, а впоследствии он перешел в собственность семьи маркизов Бьют.

В 2007 году историческая усадьба оказалась под угрозой. Владельцы выставили ее на продажу, а бесценную коллекцию мебели 18-го века уже начали готовить к аукциону. Часть экспонатов даже была подготовлена к перевозке в Лондон. Именно тогда принц Уэльский Чарльз узнал о ситуации и инициировал масштабную операцию по спасению имения.

Как выглядит имение: смотреть видео

Для этого удалось привлечь около 45 миллионов фунтов стерлингов, благодаря чему удалось сохранить как само здание, так и его уникальные исторические коллекции. Тогда Чарльз заявил, что не мог допустить потери этого бесценного клада для будущих поколений.

Что сегодня могут увидеть туристы?

Сегодня Дамфрис Хаус открыт для посетителей и поражает не только своими масштабами, но и интерьерами. Особняк спроектировали известные шотландские архитекторы Роберт и Джон Адамы. Дом стал одним из первых в Шотландии, где появилось электричество. Особой гордостью имения является одна из лучших в мире коллекций мебели легендарного английского мастера Томаса Чиппендейла. Здесь сохранилось около 50 его оригинальных работ.

Во время экскурсии гости могут увидеть старинные ковры 18 века, фламандские гобелены, люстры из муранского стекла, картины известных художников, антикварную мебель, а также акварели, написанные самим королем Чарльзом III. Не менее впечатляет и территория поместья.

Здесь расположены большие викторианские сады, дендропарк с примерно 500 видами деревьев, декоративные мосты, фонтаны и ухоженные аллеи. Общая площадь владения составляет около 2000 акров.

Имение Дамфрис Хаус / инстаграмм dumfrieshouse

Как историческое имение стало образовательным центром?

После спасения Дамфрис Хаус превратился не только в туристическую достопримечательность, но и в главный центр деятельности Королевского фонда. Здесь работают учебные программы, где студенты овладевают традиционными ремеслами: камень, кузнечное дело, столярное дело, остекление, текстильное производство, садоводство и другие профессии.

На территории открыли кулинарную школу и оздоровительный центр. Для региона, длительно переживавшего экономический спад после закрытия шахт, это стало важным толчком к развитию. Ежегодно обучение в имении проходят около 10 тысяч студентов. В Королевском фонде отмечают, что главная цель проекта не только сохранить историческое наследие, но и передать будущим поколениям навыки, которые могли бы исчезнуть.

Модель, реализуемая в Дамфрис Хаус, уже используется и в других исторических имениях Великобритании. В частности, фонд развивает подобные проекты в замке Мэй, в садах Хайгроув, а также планирует создать первый международный центр традиционных ремесел в Австралии.

Спустя почти два десятилетия после спасения Дамфрис Хаус превратился из едва не потерявшего навсегда имения в одну из самых необычных королевских достопримечательностей Великобритании.