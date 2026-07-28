Далеко не всі знають, що окрім знаменитого Балморала король Чарльз III має ще один особливий маєток у Шотландії. Колись він був за крок до зникнення, але сьогодні став не лише туристичною перлиною, а і місцем, де відроджують традиційні ремесла та навчають тисячі людей, розповідає BBC.

Чому маєток Дамфріс Хаус міг назавжди зникнути?

Маєток Дамфріс Хаус розташований неподалік колишнього шахтарського міста Камнок у регіоні Східний Ейршир. Його звели ще у 1759 році для Вільяма Далрімпла-Кріхтона, 5-го графа Дамфріса, а згодом він перейшов у власність родини маркізів Б'ют.

У 2007 році історична садиба опинилася під загрозою. Власники виставили її на продаж, а безцінну колекцію меблів 18 століття вже почали готувати до аукціону. Частину експонатів навіть підготували до перевезення у Лондон. Саме тоді тодішній принц Уельський Чарльз дізнався про ситуацію та ініціював масштабну операцію з порятунку маєтку.

Як виглядає маєток: дивитись відео

Для цього вдалося залучити близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки чому вдалося зберегти як саму будівлю, так і її унікальні історичні колекції. Тоді Чарльз заявив, що не міг допустити втрати цього безцінного скарбу для майбутніх поколінь.

Що сьогодні можуть побачити туристи?

Сьогодні Дамфріс Хаус відкритий для відвідувачів і вражає не лише своїми масштабами, а й інтер'єрами. Особняк спроєктували відомі шотландські архітектори Роберт і Джон Адами. Будинок став одним із перших у Шотландії, де з'явилася електрика. Особливою гордістю маєтку є одна з найкращих у світі колекцій меблів легендарного англійського майстра Томаса Чіппендейла. Тут збереглося близько 50 його оригінальних робіт.

Під час екскурсії гості можуть побачити старовинні килими 18 століття, фламандські гобелени, люстри з муранського скла, картини відомих художників, антикварні меблі, а також акварелі, написані самим королем Чарльзом III. Не менш вражає і територія маєтку.

Тут розташовані великі вікторіанські сади, дендропарк із приблизно 500 видами дерев, декоративні мости, фонтани та доглянуті алеї. Загальна площа володіння становить близько 2000 акрів.

Маєток Дамфріс Хаус / інстаграм dumfrieshouse

Як історичний маєток став освітнім центром?

Після порятунку Дамфріс Хаус перетворився не лише на туристичну пам'ятку, а і на головний центр діяльності Королівського фонду. Тут працюють навчальні програми, де студенти опановують традиційні ремесла: каменярство, ковальство, столярну справу, скління, текстильне виробництво, садівництво та інші професії.

На території також відкрили кулінарну школу та оздоровчий центр. Для регіону, який тривалий час переживав економічний спад після закриття шахт, це стало важливим поштовхом до розвитку. Щороку навчання у маєтку проходять близько 10 тисяч студентів. У Королівському фонді зазначають, що головна мета проєкту не лише зберегти історичну спадщину, а і передати майбутнім поколінням навички, які могли б зникнути.

Модель, реалізована в Дамфріс Хаус, уже використовується і в інших історичних маєтках Великої Британії. Зокрема, фонд розвиває подібні проєкти у замку Мей, садах Хайгроув, а також планує створити перший міжнародний центр традиційних ремесел в Австралії.

Майже через два десятиліття після порятунку Дамфріс Хаус перетворився з маєтку, який ледь не втратили назавжди, на одну з найбільш незвичайних королівських пам'яток Великої Британії.