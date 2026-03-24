Не во Львове: где родился Игорь Билозир – украинский композитор, убитый из-за российской музыки

Игорь Билозир жил и творил во Львове, там же, к сожалению, и погиб. Но родился он не в областном центре.

А в маленьком городке Радехов в 70 километрах от Львова.

Тихий городок с давней историей: что стоит увидеть в Радехове на Львовщине?

Будущий композитор Игорь Билозир родился 24 марта 1955 года в Радехове, небольшом городе на Львовщине, как пишет uinp.gov.ua. Первая профессиональная запись его музыки состоялась в 1969 – на Львовском радио в "Странствующем меридиане", когда Игорю было всего 14 лет.

После школы Билозир переехал во Львов, где окончил консерваторию и стал безоговорочной звездой украинской эстрады. Он основал и стал лидером ВИА "Ватра" и автором сотен песен, а в 1996 году получил звание Народного артиста Украины.

8 мая 2000 года произошла трагедия. В кафе в центре Львова Билозир сделал замечание мужчинам, которые громко исполняли российский шансон – и те жестоко избили его. Врачи боролись за жизнь артиста 20 дней, но спасти не смогли.

На похоронах во Львове собрались около 100 тысяч человек, похоронили его на Лычаковском кладбище. Впоследствии суд вынес приговор двум нападавшим – 10 и 8 лет заключения.

"Под крылом ангела" – документальная лента об Игоре Билозире: смотрите видео

Что касается родного города Игоря Билозира, то он не стал массовым туристическим направлением. Но для тех, кто уважает нашу музыку и хочет почувствовать корни человека, который погиб за защиту украинского языка, Радехов является особым местом.

История Радехова древняя. Первое письменное упоминание датировано 1472 годом, хотя поселение здесь существовало еще в X – XI веках. После татарского нападения 1578 город опустел, но со временем возродился благодаря магнатам из рода Бадени. Те превратили Радехов в город-сад с дворцом, оранжереей, пивзаводом и электростанцией.

Что там можно посмотреть сегодня? Это тихий городок с несколькими интересными достопримечательностями. Среди них – деревянная церковь Святого Юрия XV века, фигурирующая в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, и краеведческий музей 2004 года в старинной вилле с более 2000 экспонатов. Среди них, к слову, есть макет крыивки УПА.

